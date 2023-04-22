功夫茶：愈做愈窮難搵食　後生不如向外闖

一個城市係唔係繁榮，端視其有錢人口多寡；根據調查，香港愈有錢嘅人愈想移民，難怪香港具體富有人口只降不升！咁搞法，政府發開口夢都嗌住要「搶人才」，都真係唔知可以搶到啲乜嘢人才？是否可搶到身家豐厚嘅「人財」呢？

本港話就話剛踏上復常之路，之但係百廢待舉，尤其作為社會棟樑嘅青年，就業情況不容樂觀。有政黨尋日公布青年就業狀況調查結果，顯示有近70%嘅受訪青年自認「在職貧窮」，約40%認為就業前景悲觀，逾20%認為收入銳減；佢哋多數表示「食」與「住」兩方面嘅開支較大，最為困擾，促政府優化就業狀況，以及推出更多鼓勵就業措施等。其實，「唉，好窮吖！」基本上係年輕人掛喺嘴邊嘅口頭禪，早喺今年3月，亦有大學作出類似調查，受訪青年有四成自認貧窮，收入低根本冇辦法滿足基本生活需求。咁又係噃！其實除咗「食」與「住」，依家交通費不論港鐵、巴士、渡輪樣樣都加到飛起，「行」其實都佔幾大開支㗎！

政黨透過問卷調查收回552份有效問卷，皆為15至45歲年齡嘅青年。根據分析，15至19歲及20至29歲失業率分別佔整體失業率嘅9.3%與5.8%，認為青年普遍失業率超標。社會應推出鼓勵措施吸引潛在青年勞動力。

睇番政府早前發表嘅香港貧窮情況報告，當中提及2020年嘅貧窮人口，本港18至29歲青年嘅貧窮人口連升5年，創近12年新高，有逾三成25至29歲貧窮青年，當中約九成完成學業，但仍有近七成無業。有學者分析指，除疫情影響，青年就業政策落後，且有學位錯配問題，即使大灣區亦未必係出路。

呢嗱！有議員就強調，政府應着重培養人才，提前規劃人力資源，加強學科與職位關聯性，擴展職學雙軌制課程，以紓緩市場勞動力短缺，鼓勵更多年輕人投身職場。亦有建議，政府可參考先進國家如新加坡等，喺校園中將技能學習與就業諮詢相融，提供青年就讀相關技能課程嘅津貼。又有補充建議，政府可根據現時「展翅青見計劃」，將參加者年齡放寬至30歲，實習津貼由現時5,800個大洋提升至一皮嘢，而實習期則增至3個月；並建議「青年就業起點」每年走訪各中學，提供準畢業生就業諮詢與前景規劃。

阿哥！依家後生仔搵唔到食，見習計劃得嗰幾千蚊，即使加到一皮都唔夠搭車食個早餐，仲展乜鬼翅喎，「剪」翅就有份！呢，倒有高人認為，香港反正搵唔到食，後生仔仲有時間，倒不如出外搵食；時下年輕人拎住本BNO出走大有人在，反正都係窮，點解唔到外面闖一闖，即使未必「博一博，單車變摩托」，也叫見過世面，無悔青春吖！