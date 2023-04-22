香港現時的形勢極其微妙。

在外，美國策動西方等圍堵中國，公開說不會與中國脫鈎，實際卻是步步脫鈎，目的是與中國全面脫鈎。由於現在美國與中國的全球化掛鈎頗深，脫鈎對美國與世界的經濟打擊會大。但美國以政治掛帥，不顧一切，全面脫鈎的步伐正一步緊過一步，在公開的貿易關係底下，與中國的角力正趨劇烈。

中國亦有所準備，敢於反制。中國近月的搶出口訂單，與外國簽訂各種合作，也都針對脫鈎。3月份中國出口往美國以外國家的增幅，反映出中國外貿的政策與實績表現的趨向。中國不信任美國，在政治上拒之千里，與各國政要會面，獨不理會美國。在經濟上加快去美元化、去美國化，準備對付美國進一步的政經攻擊。中美關係還十分緊張，軍事演習、部署還是不停；外交上是針鋒相對，中國拉攏其他國家來反制美國的圍堵。

在內，黑暴的審判仍在進行，黑暴的問題還未結束，刑求是要從根本上剷除黑暴勢力。選舉制度的修改，區議會的遲疑未決，政府的愛國教育措施等，都反映香港內部還有頗大的黑暴因素，還要在政治上嚴控嚴防。港澳辦主任提出示威不是唯一方法，便不鼓勵示威，也即暗示香港內部黑暴勢力仍在伺機而起。這樣的判斷或許過嚴，但與香港社會現實相符。

政治移民減少了在港黑暴分子及其同情者，但社會仍有頗大不滿中國、不滿回歸與國安法的人，他們數目龐大，代表香港的既得利益，在社會各個角落仍處於主宰地位。在外部勢力未退、中美政治矛盾加深下，他們反撲的可能性仍大。香港的政策相信還是應以堵為主，疏導為次。

香港是以開放立港，自由開放的傳統與現時以堵為主的政策有所矛盾，怎樣平衡便要求中央及特區政府的智慧與政治政策的創新。

或許，香港可採的策略是對黑暴涉及的人物與制度，堅持處理，其中特別是要修改引致黑暴失控的制度政策。此外，香港的開放自由制度要堅持保留，且根據中央要求加快開放的大方向，擴大開放自由度，尤其對美國以外的西方和「一帶一路」國家，進出口和交流的開放更要加重，增強香港的國際化、多元化，卻同時抵銷美國化的影響。以去美國化的開放來減少美國化帶來的黑暴等政治、教育、文化的壞影響。