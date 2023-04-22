台灣當局「倚美謀獨」，美國拿台灣當打擊中國的槍使，這是他們在共同玩火。說到玩火的後果，台美大有差別：台灣是在找死，是在自焚；美國則大有便宜可佔，最少也是出售軍火獲利。

美媒報道，台灣將向美國購買400枚陸基魚叉反艦導彈，據說「盛惠」11.7億美元，此乃一筆大生意。於是美國人「王婆賣瓜，自賣自誇」，美國智庫一位負責兵棋推演的分析師說，解放軍攻台兵棋推演顯示，這款魚叉導彈在海岸防衞系統佔據突出位置，它的機動性和射程能覆蓋整個台灣海峽，對付入侵部隊非常有效，同時減少美軍駐紮台灣的需要；而400枚魚叉導彈對台灣遠遠不夠，台灣需要更多。

上述「分析」可見，美國向台灣售武，不僅要發未來戰爭財，而且要減少美軍參戰，只想隔岸觀火，不讓「戰火燒身」，美國可放心大膽的玩火，直到毀滅別人的家園。

無論是國民黨還是民進黨，都是非常迷信、崇拜、依靠、跪舔美國。他們反共、剿共、反攻大陸、謀「台灣獨立」，都要靠美國，都以為只要靠緊美國就能夠成功。然而，歷史一再證明，美國靠不住，美國為了自己的利益，分分鐘把他們無情拋棄，美國對他們的支持大多以失敗告終。然而，他們還是跪舔美國到底，還要把台灣拖進去，還要把2,300萬百姓拖進去。他們給美國當狗，大有機會個人撈到好處，老百姓被拖進去就只能是炮灰。

山姆大叔何等奸狡，所有這一切都看在眼裏，知道這個世界上總有一些可以被自己威逼利誘的賤骨頭，可供自己隨意擺布利用。令山姆大叔甚感安慰的是，在今天中美博弈、台海局勢緊張嚴峻之下，台灣當局更加賣力的大買美國軍火。

目前台灣已進入2024年「大選」熱身階段，誰人當選、何黨執政撲朔迷離，但老美可以完全放心，不管是誰「榮登大寶」，都一定是自己的「兒總統」，一定是美國的代理人。