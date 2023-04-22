人人望安居樂業，沒有安定安心的居停處所，又怎能使人專心致志發展事業？港人居住高度密集的多層建築物內，居民要安居，惟有依靠有質素、有操守保證的物業管理專業了。那麼，誰去監管物業管理的公司和人員，就要靠依據法例成立的物業管理業監管局（以下簡稱物監局）。但是，有關物管公司和管理級人員不是自然自動地受規管的，只有領了物監局發出的牌照，物監局才能替物業的業主或租客依法進行規管。那麼，每座大廈的居民都必須問一問、查一查，自己所住樓宇的物管公司和管理人領牌未？

物監局在2020年8月推出3年發牌過渡期，已有600多間公司申請，400多間成功領牌。過渡期只剩下一百天了，居民為己為人應問其領牌未？無牌是不能經營物管的，違反規定可被罰50萬元及監禁兩年。想安居的人，都不希望所住的樓宇被無牌物管公司及無牌管理人非法管理吧！

同理同期的是，物監局已發出逾11,000個物管人牌照（當中正式牌照佔67%，臨時牌照佔33%），局方亦舉辦課程供申請人業餘進修，助其早日領取正式牌照，盡快合格持牌上崗。局方稱，累計超過2,000人參與，400多名持牌物管人獲修讀嘉許證書。

時下小業主及他們的法定組織即業主立案法團、業主委員會，或沒有太多權力的互助委員會等，對於有物管專業知識和經驗的物管公司的監管，往往處於無力和弱勢，因絕大多數的業主組織成員都是為口奔馳的百姓，即使有專業知識，也沒有太多公餘時間代表小業主對物管公司進行有效的規管，那麼便惟有依靠物監局了。物監局最近亦制訂和推出《處理分判物業管理服務》及《防止貪污事宜——員工聘用及管理》等14份操守守則助居民規管。