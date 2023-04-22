世界風雲激盪，皆因政客擾之。事實上，烏克蘭之所以一直存有戰勝俄羅斯嘅僥倖之心，皆因美國及西方一直給烏克蘭戲子總統澤連斯基希望。呢，烏克蘭國防部長列茲尼科夫周三證實，烏方已接收首批美國愛國者導彈防禦系統，形容烏國天空將更為安全，並感謝美國、德國及荷蘭，之不過，並未披露交付嘅數量及幾時送抵。

與此同時，北約秘書長斯托爾滕貝格日前忽然到訪基輔，佢係俄烏戰爭爆發以來首次訪問當地，如此來去匆匆，所為何事？原來係為戲子總統打支雞血壯壯膽，佢話烏克蘭嘅未來與北約息息相關，烏克蘭喺歐洲大家庭有一席之地，於北約也會有一席之地！

斯托爾滕貝格雖然表示會「邀請」烏克蘭加入北約，卻冇表示何時讓烏國加入，但保證北約會繼續援烏。政客嘅嘴臉都係「說了算」，反正又不用本錢。事實上，自俄烏衝突以來，北約國家已經向烏克蘭提供咗大量武器、裝備和人道支援，從某種程度上而言，烏克蘭雖非北約成員國，之但係所收到嘅援助並不亞於成員國。此外，西方媒體相信，北約成員國一直為烏軍提供情報。北約部隊雖然冇直接參與戰事，但約有4萬名北約部隊駐紮於波羅的海國家和波蘭，另有約30萬部隊處於高度戒備狀態，以應對俄羅斯嘅可能入侵。

呢，北約秘書長口噏噏當秘笈，只「邀請」烏克蘭加入而未實牙實齒告知何時可成事，皆因根據北約規則，要全體成員國全部同意才能接納新成員，即使只有一國反對，就大有可能泡湯，單係同烏克蘭有共同陸地邊界嘅匈牙利就肯定反對，其他老成員國亦非無意見。當下戲子總統還是做其「丐幫幫主」，伸手叫美國及北約提供更多武器和援助金實際些！