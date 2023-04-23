香港應否大力引進外勞？

中上層職位，香港已十分開放，引進優才範圍廣泛，連醫護人才也局部開放引進。目前的問題主要是中下層職工，但已有五、六十萬名外來家庭勞工，香港勞動參與率已不低。就現時情況，依靠本地居民來滿足中下層職位的需求似乎已經不可能。

香港人口老化急速，教育水準提升，讀書時間長，青年就業文化轉變，大有走上日本青年偏向臨時工、短期工的發展。即使中下層職位薪酬大幅提升，亦不可能驅使更多適齡的本港居民從事。事實上，香港建造工業的日薪工資高昂，反映出市場的反應，仍缺工人。顯然單只用高工資來作吸引，效果有限，且會抬高建造成本。若中下層職位普遍大幅提薪，情況可能一樣。而中下層工資提升，香港整體社會與經營成本的上漲壓力，會削弱香港的經濟競爭力，影響深遠。

香港經濟轉型，無論現時的金融化，或鼓吹的科技化，對就業結構會是兩頭發展。高薪的增加，低薪的擴大，中產級反而萎縮。因人數不多，高薪增加對社會服務需求推動有限，中產萎縮卻壓縮消費和相關就業。但香港有內地因素優勢，內地向香港提供龐大的旅遊和相關的服務需求，因而可補經濟轉型帶來低下層職位不足的困難，反而使低附加值的服務業大幅擴張，引致中下層勞工由過剩轉不足。

單只作臨時性的引進外勞，應不能解決這個結構性困難。香港經濟要進一步擴張，在人口老化的條件下，對勞動力的需求只會愈來愈巨大，本地生育率已極低，不可能回升，因而靠本地人口來支撐推動經濟擴張是不可能。作為移民城市、國際都會，香港只能引進人口。

現時中上層職位的對外開放，引進優才都屬恰當的政策，但中下層職位因工資相對低，香港生活成本高，若要維持社會的秩序，不可能全面開放中下層勞工市場，而頭痛醫頭、腳痛醫腳的臨時措施只會使問題此起彼落，社會紛爭更大。更恰當的方法是政府與社會制訂擴大人口與勞動力的長期規劃，但是引進勞工一如其他引進人才，居住7年後可獲永久居留權利，讓他們在港落地生根。初期為填補中下層勞工供應不足，較長期由他們的子女增加香港整體人口，應對未來發展。而引進這方面的勞工，應是以大灣區作為重點，取其文化語言相通。