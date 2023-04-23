歐美貌合神離，在法國總統馬克龍訪華後益發凸顯，連素以反華聞名的歐盟委員會主席萊恩，不知是否訪華之行開了眼界，回國後也承認歐洲與中國脫鈎不可行不可取。日前拜登與馬克龍通電話，事後發表聲明，白宮指拜登與馬克龍重申台海和平穩定的重要，法方聲明則隻字未提台灣，兩國對華態度出現明顯分歧，馬克龍不願選邊站隊，彰彰明甚。

事實上，歐洲經濟環境嚴峻，能源、糧食價格飛升，失業率高企，工潮不斷。IMF預測歐元區經濟增長，將從去年的3.5%降至今年的0.8%，法國今年只有似有還無的0.7%增長；德國更出現0.1%負增長。反觀中國一枝獨秀，今年經濟增長達到5.2%，領跑全球。馬克龍親華遠美，合情合理。

當然，最令馬克龍意難平，肯定是美國在俄烏戰爭中收割歐洲經濟，提高4倍價錢向法國出售天然氣，卻禁止盟友向俄羅斯購入平價能源。這位靚仔總統曾怒吼：「這豈是對待盟友之道？」人同此心，心同此理，其他歐洲國家豈會沒有共鳴？只是礙於美國橫行霸道，敢怒不敢言罷了。

現在中國強勢崛起，而且表明反對單邊主義，要同全球構建命運共同體，並對歐洲釋出互惠互利的善意。一個是有強權無公理、對盟友也肆意壓榨、一味自己優先；另一個是和氣生財、有商有量而且不干涉別國內政，有得揀，你會點揀？別說歐洲對美國不滿，由南美的巴西，到中東的沙特，以至亞洲的馬來西亞等，領導人都主張加速去美元化，同時對美國在俄烏戰爭煽風點火提出質疑。巴西總統盧拉便表明，「巴西希望與中國一起平衡世界地緣政治」。東升西降，美國眾叛親離，說到底是自己一手造成。