香港作為國際金融中心，730多萬人口的專上教育水平首屈一指，可是2019年的反修例風波演變成港版顏色革命的黑色暴亂過程，卻充分凸顯香港是大話天堂。暴亂性質要京官上周再明確，可見在香港只要敢講大話，自然有人信、有人傳，大話也會變成「真話」，甚至成為「真理」，可以煽動群眾，掀起港版顏色革命。「回帶」那荒謬的年代，只能借用許冠傑名曲《天才與白痴》悲嘆一句：唔知你痴定我痴！誠然，那個荒謬的年代離不開最大的造謠總公司《蘋果日報》、《立場新聞》等黃媒，以及專反政府的香港電台的妖孽作惡，和一群打着爭取民主、自由、人權、法治的狐群狗黨、政棍工棍傳謠推謠。

明明是陳同佳在台灣涉嫌謀殺女友，理應送台追究刑事責任，自詡崇尚法治的港人竟毫不懷疑李柱銘和陳方安生為首泛民陣營的大話，誤信修改《逃犯條例》目的是把港人「送中」，不分是非、違反公義，盲目屈中恐中、仇中反中，被境內外反共反華勢力煽起兩次幾十萬人上街遊行、炮製反共反華高潮，令「港獨」思潮破天荒地洗腦市民。「天才」的大話王，把港人變得任由擺布的「白痴」了。

明明是李柱銘和陳方安生在回歸之初提出修訂《逃犯條例》，2019年卻倒打一耙。明明是香港暴動情況已瀕臨失控，明明是區議會經已淪陷，立法會行將被奪取了，作為時任行政長官的林鄭月娥不敢戳穿謊言，還指示群臣附和謊言，用一個大話冚一個大話，說是「社會事件」或「社會運動」，用千多萬元公帑外判研究，為黑暴解套，認真荒謬。明明是當時的行政當局犯錯，竟沒有立法會議員敢於糾錯，堅持真理反對用千多萬元外判研究「社會事件」，為甚麼？香港變大話天堂，誰之過？