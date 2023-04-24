正論：冷血狂徒任逍遙　敗壞風氣禍雀鳥

有怎樣的泥土，就會種出那樣的花朵，有敗壞的社會風氣，就會養成為非作歹之徒，大有大賊，小有小賊，有兇徒會殺人分屍，亦有欺凌弱小的無恥之徒，只向動物下手，大至流浪牛野豬，小至貓狗，甚至脆弱不堪的雀鳥，都成為下手目標，生命無價，看見小生命受折磨痛苦，人神共憤，但衙門坐視不理，任由狂徒傷天害理！

變態狂徒無處不在，可能就在大家身邊，將軍澳景林邨半年內30多隻野鴿慘遭毒手，折翼拔毛，永久傷殘，有翅難飛，即使有心人熱心照顧治療，亦難以保存性命。近日受傷野鴿數目增多，單日錄得5隻白鴿被殘害，但報案卻是徒勞，執法部門去年底拉了一人交差後，便沒有破案，而且一味推搪，指稱附近沒有閉路電視，案件難作跟進，既然官府坐視不理，施暴者有恃無恐，變本加厲，愈趨猖狂失控，熱心人士慨嘆事件匪夷所思，「香港唔可能搞到咁樣，簡直是無王管」。

由於禁止餵飼野生動物的新例有漏洞，未能覆蓋野鴿，有人把事件歸咎於野鴿數目愈來愈多，對市民造成滋擾，才會遷怒鴿子，這種說法混淆視聽，更加是鼓吹虐畜，完全不能接受，正如愛護動物人士指出，野鴿並非「害蟲」，只是一種流浪動物，與流浪貓狗一樣，理應享有其生存權利，應該受到保護，執法部門執法不力，那邊廂漁護署可能忙於捉豬殺豬，對保護動物卻冷眼旁觀，稱沒有收到虐鴿報告，當不少市民親眼目睹大街小巷出現虐鴿狂徒，唯獨是漁護署看不到，不是有心扮盲，便是懶得巡查。

政府部門未能保護野鴿，更被揭發擺放老鼠藥，毒死野鴿，變相成為殺鴿兇手。部門虐待動物並非新鮮，轟動一時的西貢牛「531」被部門套上追蹤位置的頸圈，痛苦至流下「牛淚」，引起廣泛回響，漁護署起初還死撐，眾怒難犯，才悻悻然除下「緊箍咒」，前陣子大嶼山有牛隻受重傷流血不停，漁護署見死不救，拖了一日一夜才帶走牛隻。在這些麻木不仁的官僚眼中，動物生命輕於鴻毛，深井豪景花園在2020年2月14日有30隻動物被人由高處拋下，18隻死亡，雖然拘捕了兩男子，但律政司卻放生不起訴，不但未能阻嚇虐畜，反而變相鼓吹暴行，之後發展有目共睹，虐待動物個案如雨後春筍，無心拉人，拉到人都放人，小動物鮮血都是白流。

特區暴力血案成風，受害的豈止小動物，市民的性命也隨時受到威脅，無論白日黑夜，街頭斬人頻頻發生，南亞刀手無法無天，當街斬人面不改容，逍遙法外，執法部門鮮有破案，一片腥風血雨，耳濡目染之下，社會戾氣加深，「開心香港」連自己人也不敢認同，更何況說服外國人來港遊玩？若被遊客拍得街頭斬人或折翼拔鴿毛，公諸於世，政府送多多機票都是枉費心機。一個地區對小動物有多關心，間接也反映該地官員的質素。