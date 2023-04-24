國民黨曾是台灣社會和政壇最大的「統派」，掌握政權的「統派」。蔣經國死後，由他刻意培養的李登輝掌握大權，推行美式民主制度，國民黨開始由統而獨。國民黨變質，台灣如今可說沒有「統派」，台灣選舉中沒有甚麼人和政黨會打出「統一」旗號爭取選票。

然而，這些年大陸仍不遺餘力的「以最大的努力，盡最大的誠意」推動和平統一，推動「反獨促統」。這不免成了放空炮，因為大陸在台灣社會、政壇沒有推動統一的抓手和基本力量，而這種放空炮又被「台獨」分裂勢力大做文章，在每次選舉中猛炒統獨議題，把國民黨、藍營當成「統派」狂打。

這時的國民黨，其實早已「棄統向獨」，根本不敢「駁嘴」，還要忙不迭表示自己堅拒統一，馬英九更認為「台獨也是一種選項」，這就是馬英九執政時期國民黨提出「不統、不獨、不武」的由來。在國民黨的蛻變中，有過一些「統派」人物，例如宋楚瑜、洪秀柱等，然而都被黨內的「隱獨派」、「三不派」幹掉了。

為了「不干預台灣內部事務」，因為擔心介入台灣選舉會不利統一和「一國兩制」，大陸對「統派」的被清洗長期置之不理。如此這般，「獨派」更加猖狂，「中間派」從開始觀望迅速滑向「反統」，認為「反統謀獨」才是潮流。

這情況有些像《港區國安法》公布前暴亂不絕的香港，那時「港獨」極之猖狂，當局態度曖昧縱容，還一個勁的統戰反對派，「愛國愛港」成了原罪，連傳統左派人士也不敢舉起「愛國愛港」、支持「一國兩制」的旗號參加選舉。中央制訂的「以愛國者為主體」的「港人治港」無從落實，反中亂港勢力變本加厲篡奪香港管治權。

可見，面對台灣出現的問題，中央要推動「反獨促統」，必須主動出擊，培育扶持台灣社會和政壇的「統派」力量，讓他們在選舉中顯身手。儘管他們現在非常微弱，但有中央支持，有祖國統一大勢湧動，他們定能由弱變強！