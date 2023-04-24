美國熱衷於紙上談兵，特別是針對台灣問題，軍方和各種智庫一年到頭不停兵棋推演，令人眼花繚亂。現在連國會也來趁熱鬧，眾議院一個中國問題特別委員會日前模擬中國大陸武力攻打台灣而進行兵推，得出的結論是，美國有必要讓台灣「全副武裝」，否則爆發衝突時無法對台補給，同時必須增加長程導彈的產量，企業也要為經濟影響做好準備。

說來說去，無非還是為了推銷軍火，一來替軍工複合體利益着想，二來利用台灣再打一場代理人戰爭。從建議在台灣廣布地雷，到鼓吹數百萬台灣人持AK-47步槍，再到計劃直接在台灣生產無人機和彈藥，美國的意圖很明顯，就是要將台灣變成戰爭機器，也就是所謂的豪豬戰略。美國總統拜登早前無意間透露「毀滅台灣計劃」，正是豪豬戰略的終極手段，既冷酷，又陰險，更不道德。

其實明眼人都知道，不管美國如何讓台灣「全副武裝」，都無法扭轉兩岸的軍事實力對比，即使美軍直接介入，也阻擋不了解放軍的步伐。老美自以為整體軍力尤其是海空軍仍佔據優勢，在各種兵推中都顯示可以擊毀解放軍多少軍艦和戰機，從而阻止登陸台灣。這種紙上談兵顯然很幼稚很可笑，須知解放軍不僅僅擁有數量和質量突飛猛進的海空軍，更有無堅不摧的導彈力量，後者才是真正的王牌。一旦爆發戰爭，別說台灣無法抵受大陸各種導彈的飽和攻擊，美軍航母艦隊以及在西太平洋各個軍事基地也逃不過滅頂之災。

美國國防部最近外洩的機密文件顯示，中國今年2月曾試射東風27新型超高音速導彈，美軍現有的導彈防禦系統根本無法攔截。中國國防部日前也主動宣布，近日成功進行第7次陸基中段反導攔截技術試驗，反映相關技術日益成熟和完善。面對陣容愈來愈龐大的東風和長劍系列導彈，美軍豈敢輕舉妄動？兵棋推演又有甚麼用？

別看老美整天喊打喊殺，實際上他們比誰都怕死，欺負阿富汗和伊拉克可以，想在中國身上佔便宜，門都沒有。對此，美國軍方心知肚明，所以比較客觀理性。美軍參謀長聯席會議主席米利日前明言，必須避免讓美中開戰的話題和言論變得「過熱」，可見美軍壓根兒不想與中國軍隊直接衝突。反而那班文人政客不知兵而好言兵事，他們才是真正的好戰分子。