世界很大，絕對不是只有美國唯我獨尊。隨着中國崛起，「一帶一路」深耕細作收到成效，愈來愈多國家意識到美國以外，他們還有「與中國合作」這條路可以揀。不僅中東在中國斡旋下吹起和解之風，南美洲這個美國後花園，亦明顯有轉向迹象。

巴西總統盧拉訪華期間，造訪位於上海的金磚國家新開發銀行總部，他致詞時提出對國際使用美元的疑問，希望各國改為採用本幣或人民幣結算，目前人民幣已取代歐元成為巴西第二大外匯儲備貨幣。這樣的說詞，在過去數十年來絕對鮮見，近期卻接二連三出現，可見全球正加速去美元化。事實上，金磚國家有意創建「金磚貨幣」，最有可能推出數碼貨幣，計劃在8月的金磚國家峰會中討論。

這還不止，愈來愈多國家提出申請加入成為金磚國，包括阿爾及利亞、埃及、伊朗、巴林、沙特阿拉伯等。這些原本不入美國法眼的「第三世界」，正是中國這些年來積極拉攏的對象，而隨着美歐經濟走下坡，這些新興國家反而成為最有發展潛力的國家。香港有些人動輒看輕「一帶一路」，跟着洋人口水尾說是「債務陷阱」，但事實證明，東升西降已成鐵一般的事實，這些「一帶一路」國家非但沒有跌落債務陷阱，反而興旺起來。

作為金磚五國最強大一員，中國至今已成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴；每天有3.2億美元是由中國直接投資走向世界；每月有3,000多家外資企業落戶中國；過去10年，中國對全球經濟增長的帶動已超過七國集團總和，連歐盟委員會主席萊恩及美國財政部長耶倫都強調不可能跟中國脫鈎。香港很多人長期被西方洗腦，以為只有美國月亮才特別圓，其實天外有天，風物長宜放眼量。