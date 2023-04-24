「𦧲啦，𦧲呀！」不曉得是否所有護士在職業生涯中都曾至少一次向病人作出這種呼喊，但護士的英文「nurse」發音雖然跟「𦧲使」相似，但原來當護士遇上工作升遷機會時卻不一定𦧲飯應。

香港都會大學護理及健康學院進行研究，訪問約50名不同年齡、崗位、醫院任職的護士，發現有年輕護士因為憂慮工作量大而抗拒晉升。有受訪護士直言，護理經理的工作量大，但薪酬僅略高於資深護士。研究指出，「X世代」（1965至1980年出生）與「千禧世代」（1981至2000年出生）的護士，將護理工作視為「職業」而非「專業」，認為出任高級職位可能會導致工作與生活失衡，所以晉升意欲較低。研究團隊希望調查有助醫院管理人員制訂護士團隊管理策略，建立更理想工作環境，以挽留人手、吸引新血。

當護士也不以「專業」來看待自己的工作，精神滑了坡，這便解釋了公院急症室何以會爆出有病人失聯4小時，死在廁格無人問的荒唐事了；年輕護士憂慮工作量大而抗拒晉升，業內也就談不上「承傳」了，本來以老帶新可以少走些冤枉路，如今只能醫療亂象不堪聞。由此可見，醫院管理泥沙俱下，硬件如手術燈、天花，軟件如醫護人手、專業精神，一一下墜，所產生的禍害已是有目皆見。

在職場裏，與其說人望高處，倒不如說人望高薪，否則也不會有「錢多事少離家近，位高權重責任輕」的戲謔。醫管局多名高層年薪比特首還高，卻管出諸般甩漏，理應主動大幅減薪，將資源撥作上調前線崗位的薪酬待遇，以杜絕護士因「錢少事煩」而拒絕晉升的不健康風氣。惟醫管高層是否真的對肥上瘦下懵然不察，抑或只滿足於袋袋平安，懶理前線人員離心離德，你覺得呢？