俄烏戰爭依然陷於膠着狀態，整體形勢對烏克蘭愈來愈不利，本來說好的春季大反攻無影無蹤，據說已悄悄改成「夏季大反攻」。其實春季也好，夏季也罷，都是虛張聲勢，只是為了爭取美西方提供更多援助。反觀俄羅斯一點也不着急，只要守着已經取得的戰果和土地，進可攻退可守，既可以繼續打下去，也可以坐下來談判，反正穩賺不賠。

烏克蘭當局當然也知道繼續耗下去對己方不利，眼看美西方援助愈來愈少，想反攻又力不從心，怎麼辦？戲子總統澤連斯基認為烏克蘭是替整個西方對抗俄羅斯，西方不僅應該提供更多軍援包括戰機和遠程導彈，而且應該讓烏克蘭加入北約。北約又如何回應？秘書長斯托爾滕貝格聲稱，所有北約成員國都同意烏克蘭最終應加入北約，但當前的重點是確保烏克蘭在戰爭中獲勝。

這根本是畫餅充飢，如果烏克蘭有能力戰勝俄羅斯，何必加入北約？斯托爾滕貝格分明是在糊弄戲子總統。更何況，並非所有北約成員國都同意烏克蘭加入北約，首先美國就不同意，德國等歐盟大國也不同意。他們知道，一旦北約正式接納烏克蘭，意味着必將與俄羅斯正面對抗，也意味着必將爆發第三次世界大戰和核戰，除了波蘭及幾個波羅的海小國不知死活，沒有哪個西方大國願意為烏克蘭陪葬。如果戲子總統到現在還不明白這個道理，只能說明其智商確實有問題。

當然，西方為了安撫烏克蘭當局，總得有所表示。據說G7國家正考慮近乎完全禁止對俄羅斯的出口，德國近日更驅逐了20名俄羅斯駐德外交人員。但正如有人指出，這些動作就像行為藝術一樣，只是擺擺姿態，沒有甚麼實際意義。俄羅斯對西方的制裁早就麻木，即使徹底斷絕貿易往來，也沒有甚麼大不了，反正還有中國、印度等新興國家可以互相依靠。至於德國驅逐俄外交人員，俄方自然也會作出對等回應，你做初一、我做十五，這種互逐外交人員的戲碼早就司空見慣。

事實上，俄烏戰爭搞到這種地步，再打下去已沒有多大意義。巴西總統盧拉日前提議成立一個國際組織，由不參與俄烏衝突的國家組成，以尋求和平解決問題。姑勿論提議是否可行，勸和促談總好過拱火澆油。白宮斥巴西「鸚鵡般模仿俄羅斯和中國的宣傳」，只能說明自己內心陰暗。