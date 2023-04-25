中國領導人說，世界正處於百年未有的大變局，觀乎目前情勢，確是如此。際此風雲驟變之時，須考驗為國者縱橫捭闔的能力，而謀劃籌算的第一步，就是認清誰是敵人，誰是朋友；第二步是盡量增加朋友，減少敵人。

今日中國的實力已不同往昔，數十年前，區區日本也可以揚言要武力征服全中國，如今莫說日本沒此能耐，世界上壓根兒就沒有任何國家，能有這樣的本領。中國是核武大國，幾乎不可能被武力征服，充其量只是與來犯國同歸於盡而已。因此我們必須認清楚，今日中國的所謂敵人，定義應該跟上世紀不同，嚴格來說，中國已沒有真正的敵人，有的只是不友好國家。初步能夠列入不友好名單的，依次是美國、日本、印度、英國和加拿大。

至於澳洲、德國、南韓和法國，是既想親美又有疑慮，對於她們，中國不必列為非友好國家，而是應該想方設法，將一個個爭取過來。目前，法國已經表現出疑美立場，而德、澳、韓三國也不是老美的忠實粉絲，北京大可以逐一下工夫，將他們拉到身邊來。

跟中國友好的國家很多，其中以俄羅斯最具實力，我們可以請這個老友幫忙，居中斡旋，調解中、印兩國矛盾。中印邊境紛爭是歷史遺留的問題，不急於在一時解決，兩國間的利益遠多於矛盾，只要中印關係緩和，我們不友好國的名單上，又可以減少一員。剩下來的不友好國家，是美國、日本、英國和加拿大。加國影響力有限，日本則國勢日衰，更兼受俄羅斯和北韓牽制，也難有大作為。美英兩國是鐵桿兄弟，關係難以撼動，但如果能將老美大部分的羽翼除去，剩下一個大不列顛，也就不難對付了。