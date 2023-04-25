中學文憑試日前進行英文科閱讀及寫作考試，閱讀卷其中一篇試題選材自美國前總統奧巴馬妻子米歇爾的文章和自傳。不料疑有考生不滿試題太難，試後有大批網民湧至米歇爾已停用的社交平台留言發脾四。香港未來主人翁的質素竟是如此，能不教人搖頭嘆息嗎？

不是說那是已停用的社交平台，就代表可供人上去任意發癲，尤其這是黃絲黑暴丁蟹式的發癲，不但夾雜粗言穢語、涉及性別及種族歧視的恐嚇性字句，更出現「雖然我冇考，但我都代表我啲朋友『×7』你」、「你唔好怪我哋呀，你要怪就怪香港考評局啦，係佢哋借你過橋，搞到我哋炒㗎」，滿口大道理實則邏輯紊亂、是非不分；亦有留言祈求考獲5**成績，有人則說：「5條2得㗎喇，我唔貪心」。不是撒潑耍賴，就是裝傻扮Kai，以行動告訴全世界，香港時下年輕一代有很多吃飽了撐的無賴。

時下年輕一代不學無術，游談無根，要麼有閱讀而無理解，要麼直接連閱讀環節也跳過，不去了解事件，只滿足於百犬吠聲，不做學問，不學做人，閱讀卷對這班真心膠而言當然困難。惟明知考試與米歇爾無關，考評局有渠道供閣下反映意見，到頭來還是選擇在無辜者身上發花癲，好比黃絲黑暴口說對修訂《逃犯條例》很有意見，街訪中年輕人叫嚷「五大訴求，缺一不可」卻不知其所指，只終日向市民開刀，由阻塞港鐵車門阻人上班，到對持不同政見市民肆意暴打，甚至施以鐵渠蓋扑頭、潑鏹、火燒，無惡不作，這些無賴是否該被剝奪表達意見與上網自由？值得各界探討。

人不豬頭枉少年，港青以為在考場違規拍照「打卡」、在網上胡言亂語，可在同儕間建立很「敢」、很威的形象，實則人頭豬腦、無聊至極。