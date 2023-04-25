行政長官率立法會議員4日3夜大灣區訪問，在內地省市領導和造訪單位熱情接待下，所見所聞收穫頗豐，真有點劉姥姥入大觀園之感。無他，香港回歸祖國四分之一世紀，才「三朝回門」返娘家，也難怪有點「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」之感。

此感從何來？25年前深圳剛開放改革，香港仍趾高氣揚，25年前東莞還是「三來一補」的低檔次生產，25年前佛山還只是祖廟和武術出名。殊不知，香港這隻驕傲的兔子睡了25年，醒來後發覺早已遠遠地被昔日看不起的周邊內地城市超前跑在前面了，倘若行政立法訪問團經過幾天考察，能得來猛醒香港大落後，也算有收穫了。

訪團反思過香港路向嗎？香港應否徹底擺脫英國，退出殖民地留下的政改路線圖及埋頭搞政制改革掀政鬥風浪嗎？「一國兩制」的香港不是政治鬥爭城市，應定位經濟城市，大力發展經濟，改善民生，讓回歸後在香港生活的人民覺得昔不如今，舊不如新。深圳、佛山、東莞、廣州，以至整個廣東省人民的工作和生活都獲得大幅改善，幸福感超前港人，這已是不爭的事實成績表，令港人汗顏。

訪團有反思如何融入了嗎？融入大灣區不要只是喊口號，更不應只是採購團、招商團，訪團是行政、立法的執權柄者，有責為香港制訂頂層設計，考察回港便應該開工研究融入大灣區的規劃圖和時間表，那麼行政和立法兩頭都應該成立專門的委員會予以切實跟進，才不至令港人失望。

訪團有考慮築巢引鳳造血嗎？特區政府和立法會必須認真考慮，把深圳河以南的凍結發展的整個邊境禁區起動，投放大灣區發展築巢引鳳，吸引技術、資金、人才過河，把禁區變金區，造福港人。