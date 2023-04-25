台灣著名雕刻家朱銘日前傳出疑因久病纏身而厭世，佢喺家中輕生，享壽85歲。消息曝光後，再度讓台灣社會掀起「安樂死」議題。為何說是「再度」，因台灣前資深主播傅達仁，晚年罹患胰臟癌末期，飽受身體痛苦，2016年就開始喺台灣積極推動「安樂死」法案，並呼籲政府盡快通過，願以自身當台灣合法安樂死首例，無奈結局未果，最終傅達仁喺家人陪同下遠赴瑞士，並資300萬新台幣（約77萬港元），於2018年6月7日喺當地合法安樂死，享壽85歲，同朱銘同壽。

朱銘久病輕生，消息未見透露大師因乜病「痛不欲生」，至於傅達仁因受胰臟癌末期折磨，那種痛，可以想像；如今獲世界公認嘅十大疼痛，除眾所周知嘅分娩痛外，還有三叉神經痛、癌症晚期、燒傷、被子彈傷、嚴重腰椎間盤突出、重度血管性頭痛、急性闌尾炎、腎結石和牙神經痛。人人懼怕疼痛，但並非人人了解「疼痛」，老朽領略過腎石和牙神經痛，自此明白「疼痛不致命，但痛起來真要命」！

大家如不善忘，「安樂死」港人亦不陌生，「斌仔的故事」曾掀起安樂死話題，斌仔22歲時就讀羅富國教育學院，為畢業表演練習跳彈床打空翻時意外跌倒，頸椎第一、二節斷裂致全身癱瘓，要依賴儀器協助呼吸，斌仔於2003年自覺生存得冇尊嚴，去信當時嘅行政長官董建華要求安排安樂死，引起社會關注。目前安樂死遠未合法化，接受紓緩治療係晚期病人的一個醫療選擇。2021至2022年度，紓緩治療住院服務共有7,815就診人次。不過，仍不時見有照顧久病者頂唔順壓力而把老伴自行「安樂死」！今趟朱銘厭世輕生，台灣又掀起安樂死議題，唔少名人都認為若然有安樂死，讓久病「痛不欲生」者有尊嚴地離開，不是可減少這種悲劇嗎？