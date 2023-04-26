正論：提高罰金增阻嚇　搞好衞生更必須

港府最擅長寓禁於徵，惟徵費增加並不等於環境衞生得到改善，現在又計劃年底提高亂拋垃圾、店舖阻街及非法棄置建築廢物的定額罰款，成效又有多少？誠然，原有罰款額20年不變，早就不合時宜，調整絕不為過，但若然部門敷衍塞責不改，一味疏於執法，則提高多少罰金也是徒然。

環境及生態局早前建議調高亂拋垃圾的定額罰款，由現時1,500元增至3,000元；至於店舖阻街及非法棄置建築廢物，亦建議上調定額罰款至6,000元。消息指，行會已通過「加碼」罰款。環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案，預料最快今年第4季實行新罰則。

可以看見，原有罰款額已維持多年，早就沒有阻嚇力，尤其店舖阻街定額罰款只是1,500元，店舖即使被罰，交罰款也抵過交租金，早就有罰款當成本之說。申訴專員公署踢爆，店舖阻街個案中，絕大多數屬於重犯，平均違例7.5次，數字驚人，條文對違規者欠缺阻嚇力彰彰明甚。提高罰款至6,000元未必足夠，但總好過甚麼也不做。至於亂拋垃圾定額罰款倍增至3,000元，有人覺得過重，但部分香港人有欠公德心是不爭的事實，提高罰金或多或少能收阻嚇之效。

然而，香港許多問題，不是源於欠缺法律規範，而是源於部門怠政塞責，特別是專責公共環境衞生的食環署，簡直是廢衙門之最。申訴專員公署早前主動審視4個阻街黑點，揭發食環署執法力度欠佳。以深水埗順寧道及醫局街一帶為例，食環署在2018至2021年每日平均巡查4次或以上，但檢控或發出定額罰款通知書的數字，平均每日只有0.1宗及0.3宗，而且2021年的投訴比2018年高出超過兩倍。投訴多而檢控少，犯法與執法數字成為反比，食環署有沒有做好自己份工，有目共睹。

本報同樣接獲投訴，指土瓜灣遊樂場門口外，有疑似露宿者放置約50公斤垃圾長期積壓無人清理，招來老鼠亂竄，非常嚇人，街坊向食環署投訴卻不獲理會。而尖沙咀海防道同樣有垃圾堆積，每晚約7點後，海防道臨時街市對面長期堆放大量發泡膠箱和紙皮，同樣鮮見食環署清除，連內地旅客都直斥香港愈來愈污糟。其實，衞生亂象在港九新界不絕上演，上述例子只是冰山一角。就以政務司副司長卓永興領導的「打擊衞生黑點」為例，第一階段已經結束，打擊期內固然被本報輕易揭發多區驚見鼠蹤，打擊期過後不少地點更是打回原形。早就有議員質疑，港府打擊衞生黑點無法持之以恒，最終又是做騷，可謂一語成讖。

世不患無法，而患無必行之法。當主管環境衞生的食環署一派懶懶閒，有法不依，執法不嚴；轄下的防治蟲鼠組甚至動輒蛇王躲懶；部門之間你推我讓，互相扯皮；則香港遍地垃圾、老鼠橫行、店舖阻街、泥頭亂倒便只會成為死症，月復月、年復年地惡化下去。港府再不正視問題，提高多少罰金也同走過場無異。