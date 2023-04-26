世界視線：歐盟經濟變滯脹　示威罷工在燃燒

歐盟統計局剛公告，歐洲平均通脹今年3月是6.9%，2月是8.5%，其中盧森堡丶比利時及西班牙在5%低區，德、法在平均值，但普遍東歐、波羅的海三小國及匈牙利都接近或仍超過20%，原因是東歐過去極依賴俄羅斯平價能源及俄烏平價穀物。

儘管平均數字比起去年底的10%左右是有所緩和，但其實形勢還是非常不妙，因為通脹不但比過去30年低通脹高，還超過疫情嚴重時期。尤其一般食品的漲價超過20%，而一向被認為相對較奉公守法的法國，超市統計去年商品被盜竊的損失便達貨品的14%，使不少商品，尤其肉類要加防盜貼，其他歐盟成員國有些情況更壞。

歐盟成員國政府如今還非常緊張，因為通脹雖然有細幅減退，但仍然延續，嚴重影響民生，且民眾的情緒反撲是會在感受到壓力才有滯後的情況出現，所以德、法、英及葡萄牙的反通脹罷工及要求加薪等運動，是年初至今才愈演愈烈，民眾感到工資愈來愈無法支付食品、能源及租金的開支。

法國政府統計局承認，法國低下階層人民比中上階層更實際感受到通脹帶來的生活壓力。因為他們基本的生活支出如租金、能源及食品等開支，佔總開支的60至75%；富人則僅佔總開支的20%至30%，他們不為生活必需品漲價所困擾。為降通脹，西班牙政府取消基本食品增值稅，法國政府補貼人民的家庭能源及燃油支出。不過，酒類及香煙奢侈品3月在歐盟就普遍加價15%。歐洲中央銀行到3月已經加息至3.5%，但要把通脹壓縮至2%的理想目標，還遠遠無法實現，反而加息的惡果已開始浮現。由於利息高企，社會消費及投資意欲銳減，樓市開始不景氣及社會出現經濟滯脹。

面對這些情況，歐盟政府也承認沒有有效的經濟手段能夠解決，因為引發的原因如疫情仍未消失、俄烏戰爭及氣候變化都使能源及食品價格暴漲及壓縮生產。結果，歐盟成員國各政府要面對要求加薪的示威及罷工工潮。以德國為例，德國郵政工會剛達成協議員工加薪11.5%，但隨即鐵路工會又短暫罷工要求加薪12%，這類工會示威還會陸續出現。而德國工會已經是極溫和，其他歐盟成員國的示威罷工見勢還會相繼燃燒，使各國政府疲於奔命。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻