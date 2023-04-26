產評：港經濟復甦幻滅　股樓迎終極一跌

香港經濟雖已重啟逾季，但市道復甦不似預期，不少企業看清形勢，選擇在這個時候投降止蝕離場；勉強苦撐的，也面對人手嚴重不足等問題。住宅樓市備受「辣招」掣肘，舖市空置率雖降，但租金難返高峰；股市成交不像樣、新股市場復甦未兌現。這潭「死水」繼續下去，得提防港股港樓難逃終極一跌，經濟復甦無期。

中港經濟重啟，兩地復甦皆與預期有落差。以香港旅遊業為例，來港內地訪客多集中在中低端消費群，高消費旅客不復見，皆因內地如今不缺奢侈品供應，且香港始終對內地訪客帶有色眼鏡，高端消費旅客索性留在內地，又或到其他海外地區旅遊消費。近期傳出有大型國際奢侈品集團已將部分品牌的地區總部由香港遷往上海，實在不令人驚訝，相信更會形成一個新趨勢，商舖業主閉翳。

事實上，不少旺區商舖空置率雖然下降，但眼見不少是短租舖，又或是低消費的兩餸飯店，租金不可能與昔日高峰相提並論，租金趨勢未見大起色，整體商舖估值下調壓力未消。

舖市未復原貌，住宅樓市更令人發愁，從二手樓劈價成交不絕，以及新盤開價向下走，可見一斑，偏偏政府忠言逆耳，死抱「辣招」不放，是要弄得負資產滿街，政府土地收入斷纜，不見棺材不落淚，只怕最終欲救無援。

港股方面，雖然內地逐步放寬對大型科技企業的監管，更有個別龍頭科企傳出重組分拆消息。之不過，中國資產價格仍備受壓力，主要是內地經濟形勢未明、外部國際地緣政治風險因素不斷上升，中國資產吸引力下降，融資活動備受估值不振和需求下降的衝擊。如今不少外資已從港股離場，資本市場交易不能「靠把口」，需要有買家與賣家才能成就。僅靠中資唱「獨腳戲」，就連中概股也不賣帳，說好的回歸港股上市潮並未兌現，皆因港股流動性不足已成重大缺陷，中企乾脆重返熟悉企業品牌、估值更佳的內地資本市場融資更實際。

一向靠食四方財興旺的香港，如今不再受國際資金追捧；港府施政缺失，更令人才四散，由景氣欠佳的消費行業、到景氣較佳的科技行業，由服務員到行政總裁職位皆缺人，可見企業如何難捱！這個困局持續下去，香港想發達都難！

說到底，香港經濟無法重回昔日高峰，皆因身處這百年變局，作為中外聯繫人角色已起了根本變化。隨着中國經濟持續開放改革，尤其資本市場對外開放，更多中資企業選擇在內地融資，更多外資可直接進入內地資本市場，港股的客源與資金源不斷萎縮。在重建出新的增長模式之前，香港產業改革如逆水行舟，經濟復甦如履薄冰，苦日子仍遠未見盡頭。

更令人懊惱的是，如今中美皆以國家安全為兩國關係的首要考慮，經濟次之。國際地緣政治緊張不斷升級，對香港極為不利。俄烏戰爭未見句號，展望明年美國、中國台灣皆有選舉活動，皆令世界大局充滿變數；長遠在去美元化下，港元聯繫匯率何去何從，更是避不過的問題。要說好香港故事，可以從何開始？