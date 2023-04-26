美國把台灣當成對付中國的棋子，如何使用這枚棋子要服從它對中國展開大國競爭的大局。中美建交40多年來，中國的發展壯大對美國形成了前所未有的戰略競爭壓力，再不將中國徹底打壓下去，美國將失去世界霸主地位，淪為世界老二。

而歷史證明，大凡淪為老二的原霸主國家不可能長期保持老二地位，而是「牆倒眾人推」，迅速淪為二流、三流國家，如一戰、二戰後的英國，如「前蘇聯」。美國是一個歷史很短的國家，看看英國和前蘇聯的下場，就足以心驚肉跳。因此，美國對中國的崛起要追超世界老大的勢頭，是有存亡之感的、是有時不我待之感的，它現在的所有布局都是圍繞着10年、20年內要打倒中國，對台灣這枚棋子要一鋪用盡，要讓台灣對美國的戰略「不成功、則成仁」，也即不惜「毀滅台灣」達到它的目的。

美國知道，北京對「台獨」分裂勢力和外國勢力相勾結、危害國家主權和領土完整是一定會動武予以堅決粉碎的，「台獨」必然導致戰爭，這場戰爭必以武統告終，但在美國的戰略謀劃中發動戰爭、挑起台海戰爭，對削弱、打擊中國是最有效和必要的。

因此，美國正在推動兩岸走向戰爭，其手法是支持「台獨」、軍事武裝台灣割據政權、聯合世界盟友特別是在「印太戰略區」組建成反華戰線，把台海衝突玩大，玩成亞太區域衝突，讓大陸在衝突和戰爭中付出最大代價，必要時美國會出兵參戰「保衞台灣」，打一場中美戰爭。

美國也知道，這場戰爭打到這等程度，中國雖不會敗，武統既會成功，但台灣一定毀掉，然而這正是美國「退而求其次」的目的——用毀掉台灣削弱中國，其心甚毒！要達到這個罪惡目的，美國就要抓緊時間武裝台軍和後備軍，「發槍訓練，人人上戰場」，台軍愈強愈能打、愈能削弱大陸，台灣會被「炸乾」，以毀滅為美國「殉道」。