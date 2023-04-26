美債上限將至，但民主共和兩黨仍未達成共識。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫早前提出法案，建議將31.4萬億美元的聯邦政府債限提高1.5萬億美元，附帶條件是政府支出削減4.5萬億美元。拜登和民主黨掌控的參議院拒絕接受，但麥卡錫揚言，這是未來幾周兩黨談判基礎，若民主黨不接受便拉倒。

財政部長耶倫不下多次警告，美債今年6月就會到期，再不提高上限，一旦美債違約勢引發金融危機，毀掉美國經濟。然而，基於各自利益，兩黨互不相讓，最後有沒有人以大局為重，根本無人說得準。退一步說，即使美債成功提高上限，有沒有這麼多國家央行願意增持卻是一大問題。君不見，全球至少有16個國家正在拋售美債，中國已是連續7個月沽出，持倉創近13年新低。與此同時，疑美情緒籠罩全球，巴西總統盧拉便提出「為何所有國家都要用美元來結算」的質疑；新加坡政府今年1月一次過買入了150萬安士黃金，令黃金儲備增加了三成；而德國亦把原先存放在美國金庫裏的黃金運回本國。

更不必說，人民幣結算正在增加。去年的中國貨物貿易中，跨境人民幣結算規模按年增長三成七；中國跨境交易中有四成九已使用人民幣結算；就連美國哈佛學者都指出，10年前他認為美元要喪失主導地位起碼需要50年，現在他預期20年後美元便會喪失主導地位。

但這可以怪誰呢？美國慣性先使未來錢，舉債無上限，過去人們認同美元是最穩定的貨幣，但隨着美國濫發鈔票，動輒提高美債利率，使人對美元戒心與日俱增。最致命是毫無原則地制裁俄羅斯，連私人財產也凍結。明乎此，人民幣崛起，根本是美國促成。