近日，美國財政部長耶倫發表演說，談及中美兩國問題，她認為中國崛起是大勢所趨，但不代表美國會從此衰落。耶倫說，高唱美國沒落的調調兒已流行好幾十年，卻不見得會應驗。美利堅之所以屹立不倒，碰到逆境時，能夠愈挫愈勇，是因為美國人善於自省，也善於自我糾正錯誤。故前瞻未來，美國的地位仍然不可取替，中國要想彎道超前，還是一個遙不可及的夢。

在親華親共者眼中，耶倫或許不受歡迎，但我們不能因人廢言，不喜歡其人，便全盤否定她的看法。耶倫的言論，其實不無道理，中國國勢日漸昌隆，乃是不爭事實，但若奢談待至何年何月，就一定可以取代美國，成為世界一哥，則未免言之尚早，甚至是患上了「大頭症」。所謂東升西降，只是相對現象，中國崛興，並不表示美國必定會衰敗。正如剛卸任的中國總理李克強所說，內地尚有6億人口，每人月入少於1,000元人民幣，中國家大業大，須處理的問題尚多，要成為世界第一強國，可不是一朝一夕之事。

美國人的糾錯能力有多強，我不敢輕言妄斷，但美國人的創新能力，則肯定是世界第一，其他任何國家都難以望其項背。中國近年有幾個產業發展迅速、成績耀眼，譬如5G科技、民用無人機、電動汽車以至影音視頻，但是點檢下來，上述各個項目，無一不是建基於美國發明的技術上。中國的TikTok橫掃世界，比亞迪新能源車的銷量，更是位居全球第一。然而，影音視頻和電動汽車都不是出自中國發明，我們只是在別人的基礎上踵事增華，做得更加精良而已。未來的中國真想成為世界第一，還須努力學習，更須培養出開疆拓土式的創新精神。