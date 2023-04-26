全港戲院本周六所有場次，不論放映格式，票價一律30元，作為港府「開心香港」計劃的第一炮，港官在推動此項目卻出現若干思維短路。

首先，「全港戲院日」基本上把周六也要上班，工時長而且沒有周六休半日慣例（例如零售業）人士排除在外，「開心香港」請睇戲與這班人無關。有學者指「平戲票未必人人買」，此言差矣。此計劃肯定會吸引周六有空之人，或二人世界或一家大細或一班嘩鬼入場看戲。本來貴價的3D與IMAX場次，必定手快有手慢無，因為就連平日享有若干2D場次優惠票價25元的長者，也會前來一併爭搶；部分冷門電影或尚餘空位，其他場次恐怕要令學者大跌眼鏡，甚至有人看兩齣、三齣亦不足為奇，畢竟這是一個人人皆聽過「有便宜唔使頸」的香港。

不過，戲票差價由電影發展基金會就每張戲票贊助固定金額，餘額則由戲院營運商和電影片商資助，這便牽涉公帑了，贊助戲票最終找數款額若干，港官語焉不詳，甩手掌櫃會否重演事前估算一個數字，事後埋單工程超支十億元那套老調，呼應了東網即時新聞的配相文字「財散人歡樂」，值得關注。

戲院放電影，全院滿座抑或只得一名觀眾，成本一樣。筆者上月看《滿江紅》21:25的場次就是「一人包場」，那間戲院平日的場次，觀眾人數僅一兩枱麻雀，至今仍未結業，足見戲院經營之道充滿韌性。按當局說法，30元戲票「希望鼓勵觀眾重新感受戲院獨有的集體觀影體驗，推動成為大眾的娛樂日常。」即是戲院業辦推廣了。

既然「開心香港」大部分活動由籌辦機構出錢，毋須公帑資助，戲院營運商應全額包起「全港戲院日」才合理。抑或這是當局補償疫情時期動輒停業，那麼對美容業又有何表示？