澳中關係已回不到從前。呢，澳洲自工黨嘅阿爾巴內塞政府去年5月上台後，中澳關係確有改善，兩國恢復部長級別會面，北京近期又重新放寬澳洲煤炭進口，澳洲更希望過去3年針對澳洲大麥嘅關稅可於短期內取消。

之不過，澳洲政府延續對美日印澳「四方安全對話」（QUAD）和澳英美「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）嘅參與。澳洲喺地緣戰略上跟美國支笛起舞路線不會變！同時，澳洲與中國嘅激烈競爭，更有可能演變成為衝突。澳洲政府周一剛公布37年來最大軍事調整計劃，包括提高國防開支、發展遠程精確打擊能力和本土產製具導引系統武器，為步入「導彈時代」做好準備。這一切，又係為咗應對中國日益增長嘅威脅云云。

澳洲政府形容中國軍事建設，係二戰以來最龐大和最具野心，且缺透明度。事實上，美國仍然係全球最大軍費開支國家，去年8,770億美元支出，佔全球總軍費39%；華軍費開支僅2,920億美元，換言之，美國軍費開支係中國嘅近三倍，你話邊個野心大？喺北京，中國外交部發言人強調，中國奉行防禦性國防政策，致力維護亞太與世界和平穩定，不對任何國家構成威脅，冀一些國家擴張軍力，不要拿中國做藉口，不要炒作毫無根據的「中國威脅」論。

最近，巴西總統盧拉國事訪問中國，除了希望加入中國倡議嘅「一帶一路」，此趟來華更是希望加大貿易，否則唔會有咁龐大嘅代表團，包括商人、州長、部長和議員，希望與中國多做生意，涉及農業、畜牧業、科技、旅遊等，好明顯係要挽救巴西經濟。巴西其實自然資源十分豐富，只係好多大企業被美國所操縱。盧拉此趟來華，係尋找真正朋友而不是一味當巴西老襯嘅山姆大叔，可謂徹悟！