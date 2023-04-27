功夫茶：引入雲巴又吹水　眾聲喧嘩在夢中

政府早喺2014年提出《鐵路發展策略》，擬喺東九龍興建高架無軌捷運系統，惟計劃遲遲未能成事。之不過，東九龍交通擠迫問題日益嚴重，立法會尋日舉行前廳交流會，多名議員或許因剛訪問完深圳比亞迪汽車基地，親眼見證及感受「雲巴」嘅優越，污染和噪音都比傳統嘅地鐵和火車少，加上喺半空上行駛，一眾高官和議員認為適合香港呢個地小及人口密度高嘅城市使用，於是有多名議員力促引入雲巴技術。

嗱！政府高官就話對引入雲巴保持開放態度，會審視雲巴喺香港運作嘅可行性喎！之不過，雲巴是否適合香港，仍有諸多考量。雲巴純以電推動，用橡膠輪胎喺專用高架軌道行駛，全程無人駕駛，但每趟列車設有一名安全監督員，應付突發情況；每列列車最多載客量560人，屬於「小運量」嘅軌道運輸系統。內地應用領域包括超大型城市交通支線和加密線、城市樞紐接駁線、「一帶一路」沿城市骨幹線、旅遊區觀光線等。

雲巴喺內地有其地理上嘅優勢，反觀香港，正如有議員指出，雲巴設計只有2至3卡車卡，與一部巴士嘅載客量分別不大，期望雲巴喺東九龍應用，若然要「疏導」乘客，是否可以行駛8卡車？又有議員指出，政府不應偏重雲巴嘅技術，譬如雲巴乘客上落車嘅效率唔夠高，未必啱香港節奏，要求當局實事求是處理事件。

此外，又有議員建議當局喺將軍澳使用雲巴，以解決該區嘅交通問題。阿哥，依家雲巴十畫未有半撇，大家已經雲巴呢樣雲巴嗰樣，叫到好鬼親切，好似自己已經喺雲中騰雲駕霧咁興奮！大家唔好忘記，政府東九龍鐵路線多年未成事，當局就話技術困難，最終拉倒；又如啟德早年擬興建環保連接系統，即單軌鐵路，最終又因造價貴、技術難又夭折！

人家比亞迪嘅成功之道，係着重自主研發、全產業鏈和科研團隊嘅建設等；功夫茶唔係想長深圳志氣而滅自己威風，之但係深圳大早已打出旗號，鮮明指出「時間就是金錢，效率就是生命」，人家珍惜生命不蹉跎歲月，才有今日嘅成績！睇吓香港呢個「智慧城市」發展成點？唔好話乜吖，就推電動車，連充電器都缺乏，分布又唔均勻；一個「易通行」都搞到「唔通行」，甩甩漏漏烏啄啄，官僚所作所為，不禁令人想起「鳳凰何少鳥何多，啄盡人間千石食」！香港要把握大灣區機遇，自己要爭氣先得㗎！政府咁多年嚟但知煲冇米粥，而執政為民，係要「成事」，最終要落實喺一件一件實事之中！民間都識講：無論愛你有多深，買粒鑽石最均真！一味吹水畀唔到市民幸福感㗎！