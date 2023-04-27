四、五月是一年教學完結與考試的時候，我在香港珠海學院的一帶一路碩士課程教必修科的歷史與文化科，由青銅時代起講，遍及歐亞，一直至19世紀俄羅斯與英國在亞洲，從克里米亞鬥至中國東北的大國博弈，框架大，但只有幾個月12堂課，講得吃力，自覺不足。每年重教都在修改教材，300張投影片，很努力地搜羅有關的地圖來作說明。碩士課程的學生絕大部分是內地的企業家、企業管理人員，他們學習努力，令人感動，過去一周我要每位同學作一簡短研究專題的演講，每人10分鐘，結果全都超時，100多位同學分作20多組，共20多小時。

同學演講的課題反映他們在上課有所啟發，不是「行貨」，準備工夫不少。他們有講述絲綢之路的各朝中外交往的不同發展，漢與羅馬的關係，航路的開拓，唐代粟特商人影響，唐代外來文化的作用，胡旋舞和龜茲音樂，河西走廊，中亞歷史上與中國的連接性。吉爾吉斯斯坦的同學講述中亞在歷代絲綢之路尤為詳細，個別歷史我也未聞。也有同學講荷蘭的造船業與荷蘭在東亞的商貿發展。

我在最後的課裏用青花瓷與珐琅瓷的產生與演變來闡述中外交流，互相學習、倣效的過程造就了全球化商品的中國出口（包括來樣加工）瓷器，以及它們在歐亞，由日本、韓國橫越中國、中亞、波斯、土耳其、意大利、德國、法國到荷蘭、英國的瓷器大仿造大生產的熱潮，由中國的飲食文化改變了中東、東歐、西歐的飲食文化與生活方式。瓷器對全球文化、社會、經濟的塑造能力遠勝絲綢，以至絲綢之前的玉石（包括阿富汗青金石）貿易。瓷器在歐亞的擴展，精美的如青花瓷、珐琅瓷面對精英階層，各地的粗製仿製品面對普羅大眾。這個例子，猶如有關明清兩朝各佔近百年的白銀全球氾濫的影響，同學反應熱烈，也有同學以青花瓷在絲路的演變作為課題。

幾個月教授這樣一個大題目，難免粗疏，我的目的只是引發同學的興趣，開拓他們的視野，讓他們在上課之後還可以有所研習、啟發。

一帶一路若追究發展，實際可讓我們重新認識從幾千年前已開始的全球化。文化與經濟發展離不開中外交流，沒有哪個文明、哪個國家在世界歷史上不受全球化的外來影響。全球化是淵源深遠，今天更脫離不了。