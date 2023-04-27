現在美國白宮、五角大樓、國會、智庫、媒體朝思暮想的，就是怎麼利用台海局勢，利用大陸要統一、台灣要謀獨，挑起一場毀滅台灣、削弱中國的戰爭。熱炒這一話題的方法，就是不斷「兵棋推演」，一會兒己方或勝或負，一會兒敵方或勝或負，然後煞有介事的分析一番。這類兵棋推演，過往都是智庫、五角大樓玩得最歡，近日美國眾議院「狗拿耗子多管閒事」插一腿。

今年初，美國眾議院通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，日前與美國智庫「新美國安全中心」以閉門方式合作，對「大陸武力攻台」進行兵棋推演。據稱，結果顯示，美國有必要讓台灣「全副武裝」，否則台海爆發衝突時無法對台灣補給，「同時必須增加長程導彈的產量」，「企業也要為經濟影響做好準備」。據稱，開戰後台美會很快耗盡長程反艦導彈，要增加彈藥產量，要解決「防務工業基礎問題」，否則，美台將在台海衝突中付出高昂代價，屆時台海商業航道遭到切斷，全球供應鏈陷入一片混亂，市場徹底崩潰。

今次兵棋推演，美國眾議院要向台灣和國際社會推銷兩大項目，一是台灣必須多買美國軍火武器，做到「全副武裝」。二是把大陸武統台灣、台海爆發戰爭國際化、全球化，抹黑大陸，妖魔化大陸，糾合盟友「反華」、「反戰」。

美國眾議院的反華議員今次「親自下廚」玩兵推，大概是想掌握第一手資料，好在國會和社會上不斷掀起反華浪潮。從特朗普到拜登，國會議員們對中國的喊打喊殺、發動戰爭的叫囂，就超過五角大樓的將軍們，他們個個好像都對中國有深仇大恨似的；他們個個好像都比五角大樓和前線士兵都更懂打仗、更能打仗似的；他們個個好像都是歷史學者，目光如炬，看穿了如果不對中國用兵，美國就要國運完蛋、歷史衰敗似的；他們個個好像都是謀略大師，一起拿台灣當棋子，十分高明似的。於是乎，他們抱團興奮不已！