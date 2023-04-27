英國在交還香港管治權給中國前，慷港人之慨，簽下聯合國《禁止酷刑公約》，叨盡保障人權鎂光燈，但無了期的賣身契，卻由港人去孭，迄今已浪費港人血汗85億元，還不知這個無底深潭要填到何時。本屆預算案還要再批13億元假難民的費用嗎？議員為何不砍掉這浪費的尾巴？愛國者治港新選制產生的議員，還容港人孭殖民地風光債嗎？請問議員怕甚麼？今天連英國也揚言把非法入境英國的人送往非洲盧旺達了，為何特區政府官員和議員卻如此軟弱？

負責打擊和取締假難民的入境處，近年已竭盡全力，先是3年前10招改進，後是去年新3招「加辣」，其努力搏盡的用心，一如日前入境處儀仗隊應消防處邀請參演其結業典禮，在狂風暴雨下不避雨、不散隊，堅持完成在突降暴雨中的儀仗演奏。為甚麼入境處千方百計的努力，在來年也只能實現遣返1,200人，治標不治本，且只達滯港1.49萬人的十分之一？其根本原因是港人被賣豬仔，英國1992年簽署的《禁止酷刑公約》遺禍至今。英國作為當時的宗主國，為求它的榮耀，不惜犧牲殖民地統治下港人的利益，用港人血汗為英國吹噓民主人權的面上貼金，如今港人仍世代還英國的榮譽債！請問特區政府和立法會議員，有向中央提出取消這個充滿殖民地色彩的「賣身契」嗎？若沒有爭取的話，是否失職失責？若有爭取過，請交代有何進展？

醒目的假難民，就懂要找有簽署《禁止酷刑公約》的國家或地區落腳，香港便是他們網上搜索偷渡的首選目的地。年年花逾10億元，還要浪費多10年才能完全清走，即還要用過百億元才可完全遣返逾萬名假難民，還不包括新來的數目。請問當局何時才有決心砍掉英國留下的尾巴？