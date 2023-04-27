距離美國2024年總統選舉尚餘約一年半，80歲高齡嘅總統拜登喺25日預錄影片，正式對外宣布與現任副總統賀錦麗尋求連任。4年前嘅4月25日，拜登宣布挑戰時任總統特朗普嘅總統寶座；4年後拜登選擇同一日向外宣告連任嘅意志，可見無論中西方，還是迷信擇啱「吉日」會較有利！

究竟明年美國大選是否仍然係拜登對特朗普？根據最新民調，拜登領先特朗普5個百分點；如果拜登與共和黨另一潛在參選人、44歲嘅佛羅里達州州長德桑蒂斯比併，拜登優勢更明顯，領先9個百分點。至於51歲嘅共和黨參選人黑莉，佢將自己塑造為較年輕嘅領袖，更提出年紀大嘅總統參選人需要接受能力測試，好明顯佢係衝着拜登而來。之不過，美媒有主持人唔睇好佢，指黑莉已過了巔峰期，並說女性於20、30歲或40歲才是全盛時期，呢位主持人明顯對女性有年齡歧視，結果佢被炒魷！

事實上，拜登係美國史上最老嘅總統，如果佢連任，到任期完結時已經係86歲。民調亦顯示拜登不應再次競選，主要都係認為佢太老，一個80多歲嘅老人，尚能飯否？畢竟治理世界第一軍事強國，所要兼顧嘅事情太多了，年紀大確係一個障礙。

民調亦反映特朗普不應重新入主白宮，畢竟佢「一身都係罪」，有成30%美國民眾認為特朗普喺紐約被刑事起訴係「重要」原因，何況76歲嘅特氏亦不見得有幾後生！拜登大打經濟牌，呼籲選民再給他4年時間，而特朗普近期受偽造商業紀錄官司等困擾，美國人會再信佢可以「讓美國再次偉大」嗎？講真，堂堂一個大國，如果連選一個大家熟悉嘅「魔鬼」，依然係上演老人對老人，除了口水花四濺，一個強調「創意」嘅美國，也實在太冇趣了！