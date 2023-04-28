世界視線：世界人口出問題　是福是禍新困擾

英國古典經濟及人口學家馬爾蕯斯在他1798年的名著《人口原理》預言，人類的經濟只有數學級數增長，但會引發幾何級數的人口增長，結果社會只會因人口過多而陷饑荒、瘟疫及戰爭。公元元年全球人口只有2億；發展至1850年，人口才達12億；快速工業革命使2011年人口已經達70億；到2022年，人口更超過80億。如今在饑荒、新冠疫情及俄烏戰爭困擾下，人口會大幅消減嗎？富豪馬斯克卻唱反調，他認為人口不足釀成創意及需求不足，會導致社會衰敗，才是當今社會的危機。

不過，當一個社會的經濟發展成熟，人口會減少，而落後社會人口反而還在大幅增加，如今人類社會面對的是人口增減不均的嚴重問題。由1950到2020年，亞洲及非洲人口增長了3倍，歐美人口則增長緩慢，甚至西歐以德、法為首，以及俄羅斯、日本，人口竟是負增長。原因是經濟先進國家的女性教育程度高及經濟自主，導致遲婚和少生育，因為生兒育女會導致女性及家庭減少高薪收入，加上要負擔兒女的撫養教育費。

東歐的羅馬尼亞1966年禁避孕及人工流產，以維持人口可繼續增長，但到1989年政策取消後，半年內出生率銳減30%。中國也因在上世紀70年代開始限制生育，至今開始出現人口老化及負增長。德、中、俄由50年代至90年代的金字塔年齡分布，開始轉到90年代至今的倒金字塔分布。

簡單而言，歐洲及富裕社會如日本、香港，社會因經濟相對穩定發展，人們變成享樂及個人主義而傾向拒絕生育。不過，有人口專家就警告，人口負增長的先進國家，要面對很多衰敗的危機，首先是社會需求及消費不足會導致經濟收縮，經濟及其發展模式，也由創意、教育及機會發展等可高度刺激增長的年輕社會模式，轉為基本需要及醫療、藥物、護理等消費的保守模式，加上工作人口收縮，也會導致生產力不足的經濟衰退。

相反，落後國家欠國家福利，使人民還是相信養兒防老，甚至像印度、非洲及南美童工還可增家庭收入。加上醫療設施欠佳影響成長率，多生育更是個保證，它們的問題反而是需要資金發展及設法提升人口質素，以提高經濟增長。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻