娛圈單打：性感女神零偶包　苦戀過後有艇搭

性感女神舒淇今個月剛度過47歲生日，身材依然Fit爆，跟20年前分別不大。近年女神影視作品減產，但仍不時現身高檔品牌活動，日前又與一眾內地明星同場較勁，一襲黑色透視長裙，將其穠纖合度的美好身材表露無遺。

舒淇最煞食之處，年輕時當然是她玲瓏浮凸的好身材，現在則是她的真性情。自從與馮德倫結婚後，女神亦放下「偶包」，不時在社交網大方展露素顏照，無懼以一臉雀斑示眾，她更不時自嘲滿頭白髮，完全不在意歲月痕迹，活得輕鬆自在。

這顯然跟她有個好歸宿不無關係。女人不管事業如何成功，裙下之臣如何圍着自己團團轉，還是需要有一個心靈契合的人，攜手共度餘生才算完美。儘管兜兜轉轉，女神總算遇到了。

想當年，她與黎明苦戀長達7年，卻礙於三級片女星身份，不為對方家人和粉絲接受。這段地下情令女神飽受煎熬，甚至一度傳出分手，黎明為她自殺。風波不斷，二人最終有緣無分，無法長相廝守，但有指黎明其後的女人都跟舒淇「倒模」一般，身材修長，有着豐厚雙唇，反映黎天王最愛始終是她。如今事過境遷，大家各有際遇，是耶非耶，已經不重要了。

眾所周知，舒淇當年隻身從台灣來港發展，憑《玉蒲團》一脫成名，她的臉蛋絕不符合典型美女標準，卻有着獨一無二的性感韻味。其後她與張國榮合作《色情男女》成為事業轉捩點，拿下香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人兩項大獎，演技終獲肯定。自此亦把脫下來的衫一件一件穿回來，至今已多次獲得影后殊榮。