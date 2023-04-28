有關台海的問題，一般的討論方法是應該會怎樣。應該包含了價值觀念，是按價值觀念來認為台海的問題應怎樣解決。這個價值觀念在我們是中國領土不容分裂割據或被外敵佔領。

這樣的應該便有分別，一是要立刻統一，不顧慮任何手段、條件，主權維護是即時緊迫，不能怠慢。二是統一是必然後果，但不是絕對迫切，有條件的可以慢慢來，用溫和的方法，最後待民心歸向和平統一，但同樣要防範台獨的發展。

應該的決心也還有現實的考慮，超乎價值觀念的簡單邏輯，就是可能與否。統一台灣在現時會否遭遇島內民眾的反對、反抗，這是台灣內部的政治問題。有甚麼方法可以轉變民心民意，這裏可有一系列的過程，也涉及怎樣的方法才可使這個過程推展。

此中亦涉及對政治變化的一些價值或知識的判斷，以經是否可促政？惠台政策是否可爭取台灣民眾的支持，並認識到兩岸一家的好處？抑或是台灣社會大多數人在國民黨和美國幾十年的教育洗腦，十多二十年民進黨的台獨思想灌輸後，已頑劣不堪，沒法改變，因此惠台式的利誘便要改為威逼，連續打擊，使台灣民眾看到台獨沒有可能，自絕於大陸會有怎樣的結果，以警示從而打破台灣民眾的迷執。惠台或威逼，代表對台灣社會的不同判斷，也對不同政策的效果有不同的理解。

但台灣問題已被美國轉變為國際政治問題，決定台灣命運，不是台灣民眾的民心民意，可能更關鍵的是美國的意願，後者涉及美國霸權主義，與中國的競爭關係。台灣只是棋子，不是問題所在，僅是藉口。因而台灣民眾怎樣、台灣社會怎樣，對美國不是關鍵。也因而解決台灣問題便不涉及台灣民眾、台灣社會，而是中美的大國博弈。這樣的考慮包括了對中美關係、美國霸權、美國的台灣政策等更大的問題的理解，涉及理論與現實政治的判斷分析。而關乎美國霸權，中美博弈，範圍擴大至台灣以外，不只是地緣政治，而是國際關係。

應該怎樣會很簡單，但是一進入實際會怎樣發展的分析，台海問題便會變得十分複雜，還要加上大國博弈台前與幕後的不同，要理解分析與我們有切身關係的台海形勢便絕不容易，只能本着原則立場，多方求證，多角度地分析，或許可多一點理解。