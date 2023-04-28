台灣媒體日前報道，台灣調查部門正在對包括台中、彰化等市縣在內的中小企業展開調查，指他們涉嫌為大陸資金資助或協助2024年台灣大選中「特定候選人出線」。台媒稱，這是「以大陸為首的境外勢力利用各種手段介入台灣選舉」。

台灣調查部門情報聲稱，過往大陸資金介入台灣選舉，通常會「直接交付資金或招待赴陸旅遊食宿方式運作金流」，現在「改成透過查稅、違規罰單等威逼利誘手段，策動在大陸經商的台灣中小企業，以台資或人頭資助支持兩岸統一的候選人」，若超過獻金法定上限更可能找人頭分流。報道聲稱，調查部門的多個外勤處站已經掌握為陸方奔走的部分台商或人士，包括偵辦諸多安全案件的新北市調查處，搜證工作擬朝着反滲透法方向擴大調查。

馬英九執政時期，積極推動「九二共識」，兩岸關係和平發展，經貿、文化、旅遊、人員交流熱絡。那時台灣內部還有一些支持「統一」的力量，但層次不高，大陸想通過他們發聲和參選，宣傳「和平統一」的主張，不過作用甚微。台灣社會特別是商界，包括在大陸投資的台商，公開鼓吹選舉時返台把票投給綠營，投給民進黨。他們胡說大陸優惠台灣、統戰台灣是為了最後吞掉台灣；他們散布台灣愈是「反統」，大陸愈會對台加碼統戰優惠。當時這種形勢令大陸不擬也不敢真正介入台灣選舉，而是真的不斷加碼統戰優惠。很快，台灣社會和政壇上那點可憐的統派也黑雲四散。

現在，大陸若想培育扶持統派，介入台灣選舉，當然極之困難，惟大形勢對統派重興有利，武統壓力、兩岸力量懸殊對「以武逼統」有利。而統派興衰，關鍵在民意民心；民意民心走向，關鍵在大勢走向和壓力。當戰爭與和平對台灣命運生死攸關的時候，選擇和平統一就會壓倒選擇「台獨即是戰爭」。

大陸只要工作得法，台灣政壇和民間就會統派再興。