中國國家主席應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。後者收起之前表示願意在基輔會見中國國家領導人的傲慢，不再無大無細，澤氏還未至於愚子不可教也。

澤連斯基過去以為自己真是戰爭英雄而不是戰爭棋子，以為全球也得聽他的吩咐，於是罵德國、寸匈牙利，就連聯合國安理會也被他訓導一番，甚至被爆情緒高漲至連美國總統也照鬧不誤，可說是活現了滅亡前必先瘋狂的階段。然而，當面對着真正有能力解決當前俄烏困局的中國，澤氏收起了狂妄。畢竟再蠢之人也能聽得出「中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」之意思，澤氏在社交網稱此乃「長且有意義的通話」，如今才覺悟也不算太遲。

據中國外交部介紹的中烏通話內容指，中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。換言之，即與早前發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》提出的12點主張，並無違背牴觸。當時，包括白宮國家安全顧問沙利文在內的一些輿論對中方所提主張大潑冷水，現在卻換上美國國家安全委員會發言人柯比歡迎中烏通話，認為是「好事」，美國人不知蹉跎了烏克蘭多少寶貴光陰。

俄烏衝突何時方休，取決於美國何時不再拱火澆油，老美會否心甘情願看着北京繼促成沙伊復交後，再為和平立下大功？這就是柯比為啥說必須在烏方處於強勢時，才可通過談判達成和平。只要在援烏上做點操作，即可左右烏國能不能埋枱和談。有黃絲KOL看不懂以烏耗俄之局，認為烏克蘭戰勝俄羅斯前都不應和談，等於見人打交不應勸人先停手，應鼓勵打至其中一方半死不活再說，因受傷的從來不是這些拿着手機食花生之人。