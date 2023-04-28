特首日前表示，區議會改革的檢討已進入尾聲，一俟全部檢討完成，便會正式公布，並強調區議會的檢討必須堅持三個原則：一、國家安全必須放在首位；二、全面落實愛國者治港的原則；三、充分體現行政主導。

筆者作為曾經前後在區議會擔任20年民選議員及一任區議會副主席，經歷過回歸前後兩個朝代的區議會演變過程，深深感受到《桃花扇》的名句：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」借用來形容區議會的演變，是多麼貼切。親身見證了上世紀八、九十年代港英如何借區議會推「還政於民」的代議政制改革；親身見證了回歸後特區政府沒去殖化下不斷妥協讓步，遂使區議會溫水煮蛙式逐步政治化；親身見證了區議會淪陷變成「港獨」平台和升格攬炒奪權的「港版顏色革命」樁腳。最後，港英炮製用於「屠城」的「木馬」區議會，在2019年終於使反中亂港勢力的顛覆陰謀大暴露，其後被就任宣誓制度擊潰，應了「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」，靠暴動上台的區議員自取滅亡。

區議會由產生、發展、蛻變、淪陷，最後變成「港獨」奪權搞顏色革命的平台，給歷屆特區政府帶來沉痛的管治失敗教訓。第6屆政府不得不絕地反擊，廢墟重建區議會，《基本法》和《港區國安法》也不能允許區議會無法無天，愛國者治港的大原則也不允許香港治亂制度留下區議會的死角不整頓。無論從法、理、情的任何角度，都可以看到當局檢討及改革區議會是被逼上梁山，也是泛民政黨「子系中山狼，得志便猖狂」的必然結果。最厚顏無恥的，是民主黨還沒有就其醜惡反中亂港向市民正式公開道歉，其主席羅健熙還厚面皮死撐區議會要保留不同聲音。反中亂港非不同聲音，而是犯法。