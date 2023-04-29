俄烏之戰打了一年兩個月，從戰況、氣勢、能力上看，烏克蘭是打不下去了。其實，要不是美國和西方不斷加碼援助，北約甚至以僱傭兵方式參戰，半年前就打不下去了。烏克蘭在軍事、經濟、財力、物力、人口上早已無法支持這場戰爭，美國和北約只要一斷援助，它就完。然而美國不甘心，還沒達到自己的戰略目的，拜登政府在面子上輸不起，美國在維持霸權上輸不起，只能硬撐，繼續支持烏克蘭。

歐洲早就煩了，在這場美國代理人戰爭中，他們被美國只有威逼、沒有利誘拖進戰爭泥沼，出錢、出力、出武器、賠性命和俄羅斯較量，損失慘重，好處全無。歐洲一群糊塗蛋對美國「不敢怒、不敢言」，只有一個法國的馬克龍回過味兒來，剛說了幾句「歐洲自主」面對這場戰爭，不想被美國牽着鼻子走的大實話，就立刻被一群「嘍囉」狂炳，不過這群「嘍囉」很可能是在山姆大叔面前做做樣子，實際上他們有苦自知，形勢的發展、自身的困境，遲早會讓他們認同馬克龍的大實話，然而甩不開。

俄羅斯信心十足，這場「特別軍事行動」已經大致達到目的，北極熊吞回原本屬於它的肉，誰也別想讓它吐出來；俄羅斯幅員遼闊，世界第一，人口眾多，一切戰略資源都可自給自足，一切軍工生產都是自己體系，不絕供應，可無限期的打持久戰、消耗戰；俄羅斯是核武大國，這張最大的王牌可以威懾敵膽，讓美國西方的核威脅、核訛詐無可施展；俄羅斯是久經多次世界級戰爭沙場拚搏的「戰鬥民族」，韌性特強，俄烏之戰受到的挫折根本小兒科，和它經歷的那些大仗、持久戰比，就是擦破一塊皮。

美國、西方、北約和澤連斯基一開始並不相信俄羅斯、普京有如此強大韌性的力量，現在他們碰得頭破血流、損手爛腳，再打下去只能愈輸愈多，只好撥通中南海的電話，要請北京牽線和俄羅斯試圖談談了。