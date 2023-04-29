美國總統拜登正式宣布競逐連任，共和黨當然不放過攻擊機會，旋即發布一條內容為若拜登連任必世界大亂的影片。然而，共和黨又有甚麼好貨色跟民主黨對決呢？目前最高呼聲仍然是醜聞纏身的前總統特朗普。兩個糟老頭對決，無論哪個當選，都是美國老人政治的再一次證明。

大選將於明年11月舉行，屆時拜登將近82歲，勢成美國有史以來尋求連任的最年長總統；至於同樣已經宣布參選的特朗普，明年競選時亦年滿78歲。兩個耄耋之年的阿伯，極可能繼續掌管全球最高權力，這究竟是美國人之福還是世界的不幸？當地有調查顯示，多達九成半選民不願再見這兩個人參選；就算是民主黨的支持者，心情也一樣糾結，五成二人不希望拜登連任，希望的只有四成八。可見美國人也對此等老人政治深惡痛絕。

俄羅斯的梅德韋傑夫在拜登宣布參選後揶揄，美軍日後須提防拜登老人癡呆按錯核按鈕。若不因人廢言，其所說絕對有理。眾所周知，拜登上任至今屢屢失言失態，例如和通用汽車公司執行長在白宮談話時，拜登竟連一句完整句子都說不出來；又如在白宮主持跨黨會議時，忽然問一名因車禍喪生的眾議員「在哪裏」；接着出席全球基金會議後在台上迷糊徘徊，不知該如何下台等等。就連民主黨內部也有聲音提出，舉凡75歲以上的政客，參選時須強制接受認知能力測試。

說到底，特朗普和拜登之爛，根本是爛蘋果和爛橙之別。前者上台後橫衝直撞，對華貿易戰徹底失敗，不斷「退群」更開罪所有盟友；拜登則對盟友表面客氣，實則收割韭菜毫不留情，而且對華對俄政策皆適得其反。不管是哪個老頭把持美國，美國衰退都是無可避免。