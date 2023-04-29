審計署早前審視了公共圖書館的工作表現，從到訪圖書館人次下跌、新增實體館藏上架數量未達標、電子書數量未能滿足需求，以至檢視及移除館藏中不利於國安的書籍等，均發現康文署的管理工作亟待進步。

在眾多管理問題中，以館藏增長未如理想最難辭其咎。審計署發現，以成人館藏的中文書籍為例，去年度新增數量較發展計劃預期的總數少28%，康文署未有記錄原因，卻以計劃所訂的數量只是計劃用途而非確切目標，出版界近年愈見萎縮、中文書籍尤其受影響作擋箭牌，這是否藉口？

皆因到澳門公共圖書館網頁查看，許多書人家可供借閱，香港卻「沒有檢索結果」，例如：2021年出版的《世界大局地圖全解讀3》，出版商去年已推出第4冊了，香港公共圖書館迄今仍僅具備首兩冊，新增館藏速度遜於澳門。雖云閱讀人口減少、電子書普及，令到訪圖書館人數減少，但當租書檔也曉得及時添置新書挽留顧客，港產官僚卻好整以暇，讀者還有何意欲到訪圖書館？

審計署批評康文署在2021年就圖書館藏展開初步檢視，但有關工作至今年2月仍未完成。康文署指圖書館有逾200萬項書目，需檢視的書籍一直增加，而且內容的複雜程度各有不同，不太可能為檢視工作訂出確切的完成日期。若署方安排員工將每本書從頭至尾讀一遍，那當然是橫跨幾代人的工程，但世上有種方法叫「站在巨人的肩膊上」。只須對比內地、澳門圖書館有否提供相關館藏，有的話便保留，沒有的話再研究，只要稍為聰明一點，檢視工作即大大提速提效。尤其澳門與香港一樣使用繁體中文，參考價值更高。別忘記澳門2009年已通過23條立法，國安意識難道會遜於港產官僚？