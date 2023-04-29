通識教育科自2009年起成為高中四大必修科目之一，惟該科目頻頻出現諸如選材偏頗、歪曲事實、評分準則欠客觀等問題，更有「黃師」在課程中夾帶私貨，煽暴播獨，宣揚反中亂港的訊息，有不少家長和社會人士都指該科教學誤人子弟。

通識科由於教材不送審、無標準，不時被指是無掩雞籠，甚至被詬病為年輕人激進化的元兇，故歷來改革呼聲不絕。為整頓亂象，教育局對高中通識科進行改革，並易名為公民科。

今年文憑試考生是最後一屆考通識科的考生，而時至今日，通識科已在全港464家中學裏，培養了約50萬名文憑試畢業生，跨越了「90後」和「00後」這兩代人的中學生涯。

公民科已在中四年級開課，不少教育界人士認為開啟了香港教育改革的第一步，帶來新氣象，任重道遠。與通識科相比，公民科知識較系統、全面，不像舊科那樣主觀且容易被別有用心者利用。亦有人指出，許多教師期望公民科盡快推出官方認可的實體課本，建議教育局在這方面加強宣導工作，包括定期交代教材安排的進度，以提高教師以至各界對公民科的信心。

公民科取代通識科，對香港意義重大。公民科教育以認識國家、培養家國情懷為本，是香港教育的基本要求。但在新形勢下還應該有更進一步的要求，包括：課程改革上與時俱進，將學生融入國家發展大局作為教改新的指導思想；將青少年的人生規劃與國家發展大局結合，令新一代年輕人有理想有抱負。此外，當局亦需加強課程的監督工作，包括設立公開的紀錄及提供專門的投訴途徑，同時讓局方可適時對課程作出檢討，正本清源。