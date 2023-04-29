民主黨主席羅健熙，以為用一句區議會檢討要保留不同聲音，便可輕輕帶過黑暴議員淪陷區議會3年零4個月犯下的種種醜惡罪行，重新上路。除非港人都嚴重失憶，否則不會忘記黑暴淪陷區議會十六項罪惡。

一罪，選擇性服務。黑暴議員表明區議會只為黃營服務，有議辦告示藍營市民求助免問。二罪，九成半區議會淪為搶佔立法會樁腳。議辦成攬炒初選投票站，17個區議會成顛覆平台。三罪，非法舉辦特別區議會大會，反對《港區國安法》。四罪，發動罷工罷市，反對健康碼和社區檢測防疫抗疫。五罪，黑暴議員用公帑掛街上橫額和大廈海報，宣傳「港獨」意識，煽動「五大」、「光時」等行動。六罪，黑暴議員利用區會資源搞活動，煽惑和籠絡群眾，擴張黑暴勢力。七罪，濫用區議會權力追究「警暴」。搞起立默哀「犧牲」手足，抹黑和醜化政府。八罪，違反區議會條例，要收回已撥作水警碼頭和訓練基地使用多年的土地，破壞執法機關。

九罪，大肆侮辱出席區議會的政府官員，甚至驅逐官員離場。舉「獨」牌、唱「獨」歌、喊「港獨」口號，霸佔會議室。十罪，濫用區議會權力，為黑色暴亂設紀念圖騰，阻撓清拆或清洗行人天橋、街道及公眾場所的黑暴「港獨」標語口號。十一罪，拖延及拒絕給藍營或沒有政治色彩、政治中立的團體組織申領舉辦活動資助。十二罪，濫用區議會權力，反攻倒算，推翻上屆區議會通過的利民社區建設或建議。十三罪，黑暴議員大力推黃色經濟圈，利用區議會撥款擴展地方黑暴勢力，製造社會對立。十四罪，拒撥款給申辦「十‧一」和回歸的慶祝活動。十五罪，拒絕接受政務署指導和合作。十六罪，推翻區議會會議常規，另搞一套。