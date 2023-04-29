笑看天下：各有堅持 空談和戰﻿-施友朋 評論員

俄烏戰爭之所以難言和，除了美英大力支持烏克蘭對抗俄羅斯外，俄烏也各自有各自嘅堅持。烏克蘭總統澤連斯基日前和習近平通電話，語氣似乎冇先前咁傲慢，並表示恪守一個中國政策，其釋出嘅訊息，反映烏方喺台灣問題上已站在北京一方。

澤連斯基其後喺社交網發文，稱相信呢次長時間且充實嘅通話，以及烏克蘭駐華大使嘅任命，將有力推動兩國關係嘅發展。當然，中國派歐亞事務特別代表李輝前往斡旋，分量十足，佢係資深外交官，曾長期派駐蘇聯和後來嘅俄羅斯，以及哈薩克斯坦，1999年回國後歷任外交部歐亞司司長、副部長，之後擔任駐俄羅斯大使長達10年，可見中方「勸和促談」嘅一貫立場和誠意。

之不過，澤連斯基重申，和平必須基於國際法原則並尊重聯合國憲章，而且不能夠以犧牲烏克蘭領土為代價來實現和平，必須以1991年嘅邊界為基礎，恢復烏克蘭領土完整。呢個「重申」確好比要老虎吐出口中嘅肉，有點不切實際！呢，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃立即表示，俄方注意到中國願意為促進談判付出努力，但目前基輔政權不接受任何政治解決烏克蘭危機嘅合理倡議，把「明知不現實的要求」作為同意談判的前提。這番話擺明針對澤氏嘅「烏克蘭領土完整」論。

呢，歐盟就呼籲中國領袖發揮影響力，促使俄羅斯結束侵略戰爭，恢復烏克蘭領土完整；美國國務院又趁熱鬧，指美方一直鼓勵習近平與澤連斯基對話，雙方通電話係好事！眾聲喧嘩，邊個真邊個假？

俄烏戰事膠着，你一言我一語，各自表述，目前完全看不到有妥協嘅可能，澤連斯基畢竟還是以美英為「知心友」，未見棺材絕不會流淚！