「職工盟」長年假借勞工權益議題，從事反中亂港活動。為了逃避《港區國安法》的制裁，該組織於2021年10月宣布解散。「職工盟」前主席黃某及前幹事杜某早前以「個人名義」向執法部門申請舉辦「五一遊行」，兩人更在社交網站上不斷製造輿論，試圖向執法部門施加壓力，不斷要求為其遊行提供方便，並「呼籲」執法部門不要誇大遊行被騎劫的風險。

港府強調，當局是基於事實和以往情況作風險評估，並指出2019年的「黑暴」是有人騎劫公眾活動引起，上月婦女節遊行亦有人企圖騎劫，顯示安全風險確實存在，任何人刻意淡化風險，鼓吹他人參與，都是不負責任的行為。

對於遊行是否獲發「不反對通知書」，執法部門是會根據相關法例，就活動的目的、性質、參與人數等因素，並為維護國家安全、公共安全、公共秩序和保護他人的權利和自由的目的，作出全面的風險評估及採取相應措施處理。如果遊行風險太大，執法部門當然不應批准，又或是在遊行上加上各種規管及限制，這是對社會安全負責任的表現。

「職工盟」是一個掛羊頭賣狗肉的反中亂港組織，過去的「五一遊行」都是關心政治多於勞工，「職工盟」遊行前科纍纍，在「黑暴」期間配合暴徒，鋪橋搭路，與外國勢力更有千絲萬縷關係，前「職工盟」頭目更相繼因觸犯國安法被捕。「職工盟」頭目潛逃英國後，在當地成立反中亂港組織「勞權」，頻頻在網上抹黑中央及特區政府，並且假藉「工運」名義煽動各種反中亂港活動。

在新冠疫情期間，從來沒有見過「職工盟」有何行動支持工人。然而「職工盟」全力參與「黑暴」，打爛了不知多少工人的飯碗。現在黃、杜兩人以所謂「個人名義」申請舉辦遊行，背後是否有「勞權」的支持和參與？當中是否涉及外部反華勢力的支持？為甚麼在網上卻出現各種「手足」集結的訊息？以及申辦今次遊行的經費來源等，執法部門應展開調查，彰顯法治公義。

雖然申請人近日取消舉辦「五一遊行」，但是如果申請人為實施分裂國家、顛覆國家政權的犯罪，與外國或者境外機構、組織、人員串謀，或直接或間接接受外國或境外機構、組織、人員的指示、控制、資助或其他形式的支援，便可能觸犯《港區國安法》第30條，一經定罪，最高可處終身監禁。

香港看似平靜，實則暗流湧動，潛藏的「黑暴」分子不會放過任何搞事機會，他們等待的是一個作亂平台。當局須時刻警惕，不能有所鬆懈，在國家安全、社會秩序上更不能讓反中亂港勢力有一絲一毫的反撲機會，有風險的遊行理所當然應予禁止，這是推動由亂到治、由治及興而採取的必要措施。任何申請遊行圖謀亂港的奸計，絕對不會得逞的。