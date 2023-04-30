正論：落後通脹拒檢討　最低工資失意義

明日是五一勞動節，最低工資亦將調整至每小時40元。高官言必稱重視打工仔權益，但一講到將最低工資「兩年一檢」改為「一年一檢」，讓薪金加幅追上通脹，港府向商界傾斜的嘴臉便表露無遺。

法定最低工資凍結4年後，今個五一終於由每小時37.5元調升至40元，最基層的勞工苦盼多年，薪酬增長依然似有還無，然而勞福局局長孫玉菡沾沾自喜聲稱，新工資水平有利香港整體利益和發展；最低工資委員會甚至大言不慚指出，最低工資跑贏通脹。事實真是如此嗎？有工會參考多年數據，對歷年最低工資對香港飲食業工人的保障及成效作出研究，結果發現歷次最低工資調整幅度過低，完全追不上同期通脹。

工會發現，即使法定最低工資水平提高至每小時40元，但自對上一次調整起計算，累積通脹已達8.0%，令加薪後的購買力比2019年5月的水平還要低。另外，政府預測2019年5月至今年5月累積通脹將達8.1%，以2019年5月價格計算，經調整最低工資後的實質購買力，只有36.9元，若與對上一次最低工資水平37.5元相比，意味基層苦等4年，還要損失6毫購買力。

事實勝於雄辯，醜陋的真相豈是高官權貴自說自話便粉飾得了？社會早已指出，最低工資兩年一檢不僅嚴重滯後於通脹，更無助基層透過最低工資養活自己。正如上述調查指出，2011年3人住戶的貧窮線為月入1.05萬元，而賺取最低工資僱員的月薪只有不足5,500元，較貧窮線低接近一半；至於2018年最低工資更只及貧窮線四成，令人搖頭嘆息。

挾泰山以超北海，誠不能也；為長者折枝，不為也，非不能也。港府並非沒有能力將最低工資改為一年一檢，而是由頭到尾都不願做、不想做。眾所周知，最低工資立法始於曾蔭權爵士年代，他亦是出名嫌貧愛富、重商輕民的特首，當年立法不情不願，到立法過了關又當成自己政績往臉上貼金，骨子裏究竟有多少成分是為基層勞工謀福祉，不言自明。既然連港府也是毫無誠意，商界虛應故事也就順理成章；何況領取最低工資都是基層之中的基層，他們是死是活，官商無人關心，最低工資不過是讓官商心安理得的遮羞布罷了。

問題是，當最低工資追不上通脹，基層勞工白忙一場，連餬口也有困難，還有甚麼理由努力工作脫貧？索性伸大手板領取綜援豈非更乾脆？於是乎，官商的冷漠和得過且過，反而造成社會福利開支節節上升，這對於納稅人以至整個社會來說，絕對是有害無益。尤其本港人口老化，勞動力不足，若最基層也不願工作，政府未來的財政負擔肯定非常巨大。

當公務員在疫情之下依然大加人工，最低工資卻要苦等4年才能輕微增加，然後又要等多兩年才再檢討，基層被通脹蠶食生活，苦不堪言。國家領導人所說的「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，是何其遙不可及！