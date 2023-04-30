世界視線：中俄德人口老化　救經濟各施各法

中俄德是3個努力合作處理人口負增長及人口老化的國家。中國2021年60歲或以上人口有2.67億，佔總人口18.9%；2025年會突破3億人，佔總人口20%，已屬中度高齡化社會；2035年將突破4億人，邁入重度高齡化社會。去年中國人口達高峰14.26億，然後每年下降。

俄羅斯人口高峰是1994年的1.49億，之後開始下降，到2021年人口仍有1.45億，但世銀估計它每年人口減少0.4%，至2050年更下降到1.3億人。德國2023年人口有8,330萬，峰值是2021年的8,390萬人。其實自1972年至今，德國裔人口一直負增長，拯救該國的是50年來不斷湧入的移民，如今它的人口有26%具移民背景。可是德國也難逃惡運，到世紀末人口預計只有7,473萬。

在人口負增長壓力下，中俄德三國政府最擔心社會生產力下降及消費力不足，導致步日本後塵，經濟長期停滯甚至有衰退的危險。但中俄德三國國情不同，因此各有對自身有利的政策，而三者之間的合作，對全球國家有充分參考價值。

中國的優勢是其龐大生產體系及健全供應鏈，加上它在部分高科技投資項目有巨大突破，所以即使面對人口老化及收縮，到世紀末人口估計只有8億，中國可以投資在南半球人口增多的國家共同生產，更可和先進國家如德法，開拓合作及分享高科技生產成果。另一方面，中國的龐大生產及高科技體系，極需要俄羅斯的平價能源、天然資源及農林產品。最後，中國還要考慮引入外勞以解決生產力不足、妥善處理老化人口醫療護理，以及引入保母提高生育及就業率，不然就要靠機械人。

俄羅斯的情況就不同，它是全球擁有最多平價可開發資源的國家，其中單靠能源、貴金屬、木材及礦產出口，就足夠支持其人民過上好生活。它現時和中國緊密合作就可引入對方投資開發資源，特別是人力在農牧及林業發展。同時，俄羅斯也寄望德國的投資及技術，以提升其工業生產力。

至於德國，它明白到自己是工業強國，既要依賴俄羅斯的平價能源及天然資源支持生產，又要因高科技不及中美，而要尋求分享科研成果及生產合作。至於靠引入移民去解決人口負增長，除了開始失效，也因德裔人民反對情緒愈來愈激烈而要收斂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻