美國在南韓總統尹錫悅訪問後，發表了《華盛頓宣言》。宣言內容最主要是升級美韓相互防禦條約，把過往限於傳統武器的條約改為包括核武在內，但同時重申南韓不自行發展核武。這顯然只是置南韓於美國核武保護之下，永為美國保護國。

新的協定讓南韓可參與美韓聯合軍演決策，但最終領導權還在美軍將領手中，基本上沒有更改自韓戰形成、由美軍主控的戰爭狀態。以這樣的防禦協定，美國大量在南韓駐軍，南韓便成為美國控制下的屬國，主權受到極大侵犯，這便是美國及西方鼓吹的規則為基礎的國際關係。南韓如此，日本如此，就算是歐盟亦如此。國際仍然是二戰後美國作為戰勝國的世界，只是其他戰勝國如英法也淪為美國的附庸。以美國在全球駐兵，與不少國家的防禦或安保協定，足見老美的窮兵黷武。

美國與南韓的相互防禦加上核武，便把美國過往不合法在南韓派駐載有核武裝備的機艦變成合法，而且在宣言之後，美國便把核潛艇派駐南韓。這些舉措或可看作是美國對北韓發展核武的直接反應，把一直鼓吹的朝鮮半島無核化一下子拋棄了，連帶所及美軍在日本亦將可部署核武。不過，受日本社會反核的影響，不敢合法化。同時在南韓部署核武之後，日本便難免加強與之配合。美韓此舉必然觸怒北韓，此所以金正恩妺妹金與正即公開批評美韓加劇朝鮮半島的緊張，北韓也更有理由加快核武研發。美韓明為要防禦北韓核武，實際上促使北韓發展核武。

以美國歷來表現，在北韓有核武阻嚇力量之後，應該不會妄圖攻擊北韓招引核攻擊。美國在南韓部署核潛艇，口說是防範北韓，可全無與北韓開戰和動用核武的計劃。這樣部署便不是針對北韓，而是針對中國。尤其是在中國武統壓力增強下，美國守衞台灣已進至沙盤兵演的階段。

因台灣問題，美國與中國衝突的機會日盛。美國已聯結日本、澳洲，並揚言引進北約，一起抗中。南韓更是北可阻北韓、俄羅斯、南可壓台海的解放軍，甚至直逼華東、上海，以至山東、京津，戰略地位極其關鍵。《華盛頓宣言》包括反對中國在台海動武，顯出美國的真實意圖是拉南韓加入圍堵中國，防禦台灣。中美衝突的局部戰中，駐韓核潛艇將會起大作用。

朝鮮半島問題，實際也是中美問題，這是當今世局的主調。