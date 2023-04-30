大陸若武統台灣，打響台海戰役，戰火必燒到東海和南海，成為一場亞太區域戰爭，這是因為美國糾合「保衞台灣」的國家在東海有日本、南韓，在南海有菲律賓，美國在日本和南韓有軍事基地和駐軍，在菲律賓有軍事基地。

現在美國正布局拿台灣當棋子、當槍使和中國開仗，非常自然地把台海、東海和南海連成一線作出軍事部署，對此，中國當然早已看出台海之戰與東海、南海必然緊密相關。不打則已，一打就要做好「三海戰爭」的準備，也即台海戰役不可能是孤立的，不可能只是中國內戰，美國及盟友的軍事干預會把它弄成區域性的國際戰爭，拖多個國家下水。如此這般「三海戰爭」的性質，會成為中國為實現祖國統一抗擊美國武裝干涉的戰爭，中國要再一次「保家衞國」！

事實上，涉及「三海」的軍事演練和亮肌肉的動作近來愈加頻密，這段時間解放軍實施「環島實戰」、「戰備警巡」和「聯合利劍」軍演，美國神盾驅逐艦在東海舉行反潛作戰演習，法國護衞艦駛過台灣海峽之後訪問日本，解放軍轟6K轟炸機飛越宮古海峽往返東海及菲律賓海，解放軍山東號航母編隊巡航菲律賓海，法國護衞艦與南韓護衞艦東海軍演。

值得一提的是，根據法方資料，法國護衞艦牧月號在今年2月20日，從南太平洋地區出發駛向南海和台海「自由航行」，那時法國總統馬克龍還沒表示，歐洲要避免因為台灣問題捲入中國與美國的衝突，相反，那時的英國、法國、德國正在美國的要求下，積極參與「支持台灣、對抗中共」活動，要把歐洲、北約拖進「台海衝突」，將台海問題更加國際化。

然而，中美博弈的形勢發展很快，法國和歐盟一些國家現已強烈不滿美國把他們拉入打壓中國的所為，因這對他們百害而無一利，在台灣問題上，法國已和美國劃清界線。倘若台海開戰，美國恐怕只能綑綁它的「三海」盟友。