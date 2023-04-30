沒有比較就沒有傷害。世界兩大經濟體最近先後公布今年第一季GDP數據，中國增長4.5%，勝過外界預期；美國僅增長1.1%，只及市場預期的一半，而且比前一季增長2.6%大幅放緩1.5個百分點。中美經濟形勢孰優孰劣，答案已寫在牆上。國際金融機構紛紛上調中國全年經濟增長預測，其中滙豐率先將增幅提升至6.3%，成為目前最樂觀的預測。反觀預測美國今年陷入衰退的概率愈來愈高，即使預測未必十分準確，恐怕也相差不遠。

低增長，高通脹，加上債務危機，美元霸權動搖，老美日子愈來愈不好過。美國財長耶倫已經多次警告，如果出現債務違約，將導致經濟和金融災難。她苦口婆心要求國會盡快提高債務上限，奈何國會兩黨互相扯皮，遲遲沒有一個了斷。退一步說，就算國會最終批准提高債務上限，那又如何？還不是繼續以債養債，根本沒有解決經濟和金融存在的種種問題。據說華府計劃將債務上限大幅提高至51萬億美元，等於目前全年GDP的兩倍多，將來怎麼還錢？難道永遠靠舉債過日子？

美國的如意算盤是禍水外引，將經濟和金融危機轉嫁出去，收割全球財富來彌補自身損失，供他們繼續揮霍。這一招過去屢試不爽，惟現在已經行不通，全球正加速去美元化，美債漸漸乏人問津，提高債務上限只能由自己買單。美國當然希望中國能出手相助，就像08年爆發金融海嘯時「風雨同舟」一樣，但時代已經不同，中國絕對不可以也不可能再做這種以德報怨的蠢事。中國只會根據自己的實際情況，按照自己的節奏出招，減持美債顯然是最明智、最符合自身利益的選擇。老美總是強調「美國優先」，中國人不是也應該考慮「中國優先」嗎？

最近多位華府高官異口同聲表示無意與中國脫鈎，連一向以「對華強硬派」面目示人的貿易代表戴琪也改口稱與中國脫鈎不可行。其實說穿了，他們不是不想脫鈎，而是條件不允許，美國經濟瀕臨衰退邊緣，債務危機又迫在眉睫，此時與中國脫鈎，豈不是雪上加霜？

自作孽，不可活，美國所有問題都是自己造成，當然應該由自己解決，中國沒有任何義務幫忙。毛澤東曾引用「農夫與蛇」的故事，告誡國人不要被敵人的煙幕迷惑。今天面對美國這個最兇殘的對手，中國更不應該有絲毫幻想。