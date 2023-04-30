美國總統拜登自宣布競逐連任後，心思已轉移到打擊潛在競爭對手前總統特朗普身上。拜老頭日前發表尋求連任後首次公開演說，追擊特朗普及共和黨人。特朗普則反指拜登令美國蒙受恥辱，並指他令世界處於第三次世界大戰邊緣。美國的「老人政治」問題又再一次成為世人討論的焦點。

據美國廣播公司最新民調顯示，有七成受訪美國民眾認為拜登不應尋求連任，六成人認為特朗普不應再度參選。值得留意的是，在2020大選中投票給拜登的人，有53%認為拜老頭實在不應再出來爭了。表面看，拜特之爭離不開「太老、健康問題」等關鍵詞，實際上美國的問題並非出在手握管治大權之人是否「衰老」，而是這些人是否與一個「衰」字密不可分。以拜登為例，在他治下，國內通脹高企，貧富懸殊加劇，低下階層飽受煎熬；中產則要顧慮子女會否成為日趨頻繁社區槍擊案的槍下亡魂；富有階層則因華府盲目反華與反俄，做投資時選擇銳減，尚未計去美元化正靜靜地起革命。凡此種種，國民是很難感覺不到美國是正在行衰運的。

特朗普亦好不了多少，美國最高法院去年推翻確立女性墮胎權受到憲法保護的1973年「羅訴韋德案」裁決，若不是特老頭在位時任命3名保守的最高法院大法官，會否出現這等加速社會撕裂的後話，實在很值得深究。若然反華上腦就是當美國總統的條件，那麼印第安納州一名白人婦早前刀捅華裔女學生，揚言「少一個毀滅美國的人」，她該不該獲提名呢？

拜特之流就如便便味的咖喱與咖喱味的便便，二人黨同伐異，互相數落，更令人想起一句說話：「一個政黨總是把它主要的心力放在試圖證明另一個政黨不適合執政。通常雙方都會成功，也都是對的。」